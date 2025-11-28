Ответ фермеров

Исследователи дикой природы из Университета Саскачевана (Канада) предупредили американских соседей о надвигающейся угрозе — нашествии диких «суперсвиней». По оценкам специалистов, стремительно увеличивающаяся популяция этого агрессивного вида вскоре начнет пересекать границу и в первую очередь хлынет в штаты Монтана и Миннесота. Жители Канады уже испытали на себе все сложности сосуществования с этим гибридом, появление которого стало следствием человеческой деятельности.

В текущем году ученые зафиксировали на канадской территории более 62 тысяч случаев появления этих животных. Один из таких случаев произошел непосредственно на границе с Миннесотой.

Проблема в Канаде существует с конца 1980-х — начала 1990-х годов, когда евразийские кабаны были завезены из Европы в Северную Америку. Большая часть из них предназначалась для животноводства, а остальные — для любителей охоты. Тогда местные власти поддерживали фермерские хозяйства, которые занимались разведением этой породы. Так и появился новый гибрид — помесь «еврокабанов» с домашними свиньями, отличающимися высокой плодовитостью и крупными размерами. Однако в 2001 году рынок рухнул. По словам экспертов, некоторые фермеры «отомстили» или просто от отчаяния срубили заборы и выпустили животных на свободу. Многие не ожидали, что парнокопытные смогут выжить зимой в дикой природе, не будучи «коренными канадцами».

Тем не менее, способности кабанов к выживанию и активному размножению сыграли свою роль: одичавшие особи не только выжили, но и адаптировались к суровым канадским зимам, научившись размножаться в любое время года. Даже зимой они живут в снежных укрытиях, которые местные жители называют «пиглу» (сочетание слов «иглу» и английского pig — свинья). Такие гибридные свиньи достигают внушительных размеров, взрослые особи весят от 55 до 113 килограммов.

Плодовитые и неудержимые

По словам канадских специалистов, суперсвиньи стали наиболее разрушительным инвазивным видом на территории страны и, возможно, в мире. Они опустошают сельское хозяйство, наносят ущерб местной фауне и экосистеме в целом, а также распространяют болезни — в том числе африканскую чуму свиней, смертельную для домашних и диких животных. Человеку эта болезнь не угрожает.

На сегодняшний день одичавшие свиньи наиболее активно размножаются в канадских провинциях Альберта, Саскачеван и Манитоба. В Альберте, по словам ученых, удается хоть как-то контролировать и снижать темпы размножения популяции. Там свиноматка приносит «всего» шесть поросят дважды в год. Несмотря на то что более 65% популяции ежегодно может погибать, она продолжает расти.

Таким образом, ведущие канадские специалисты предсказывают скорое вторжение диких свиней на американские территории. Это не станет неожиданностью: власти Монтане уже осведомлены об угрозе и запретили транспортировку и разведение этих животных в штате. Однако если дикие особи сами пересекут границу, остается открытым вопрос — как с этим справляться. Северные соседи советуют быть «действительно агрессивными и использовать все доступные средства» для решения проблемы.