Семья фермеров из Великобритании запустила уникальный оздоровительный сервис, позволяющий посетителям обнимать коров для снятия стресса. Владельцы фермы и их клиенты утверждают, что «коровьи объятия» способствуют снижению тревожности и помогают успокоиться.

Семейная молочная ферма, работающая в Восточном Йоркшире с 1970-х годов, столкнулась с серьезными трудностями из-за затяжных наводнений, сообщает The Guardian. Владельцы фермы были вынуждены отказаться от содержания молочного стада и решили перейти на программу консервационного выпаса, предполагающую разведение коров породы хайленд. Большинство молочных коров пришлось продать, однако с пятью из них животноводы не смогли расстаться.

Чтобы обеспечить средства на содержание этих животных, они разработали необычный сервис, предоставляющий всем желающим возможность провести время рядом с коровами, полежать с ними, погладить и даже обнять их.

Фермерам потребовалось около пяти месяцев, чтобы найти подход к коровам, научиться успокаивать их (путем реорганизации кормления) и приучить животных к прикосновениям незнакомцев.

По информации, визит на ферму длится около трех часов и стоит 50 фунтов стерлингов. Программа включает экскурсию по ферме, возможность ухаживать за телятами и выгуливать их на поводке, а также проводить время в тактильном контакте с коровами. Как сообщает издание, услуга пользуется большим спросом.

Посетители, включая людей с аутизмом, отмечают, что этот сервис помогает им справляться со стрессом и тревожностью. На вопрос о том, нравится ли это животным, фермеры уверенно отвечают, что коровы довольны своей жизнью. «Они не стали бы этого делать, если бы им не нравилось. Им приятно внимание», – цитирует издание слова владелицы фермы Фионы Уилсон.