Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Британцы предлагают избавляться от стресса, обнимая коров 0 47

В мире животных
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Британцы предлагают избавляться от стресса, обнимая коров

Семья фермеров из Великобритании запустила уникальный оздоровительный сервис, позволяющий посетителям обнимать коров для снятия стресса. Владельцы фермы и их клиенты утверждают, что «коровьи объятия» способствуют снижению тревожности и помогают успокоиться.

 

Семейная молочная ферма, работающая в Восточном Йоркшире с 1970-х годов, столкнулась с серьезными трудностями из-за затяжных наводнений, сообщает The Guardian. Владельцы фермы были вынуждены отказаться от содержания молочного стада и решили перейти на программу консервационного выпаса, предполагающую разведение коров породы хайленд. Большинство молочных коров пришлось продать, однако с пятью из них животноводы не смогли расстаться.

Чтобы обеспечить средства на содержание этих животных, они разработали необычный сервис, предоставляющий всем желающим возможность провести время рядом с коровами, полежать с ними, погладить и даже обнять их.

Фермерам потребовалось около пяти месяцев, чтобы найти подход к коровам, научиться успокаивать их (путем реорганизации кормления) и приучить животных к прикосновениям незнакомцев.

По информации, визит на ферму длится около трех часов и стоит 50 фунтов стерлингов. Программа включает экскурсию по ферме, возможность ухаживать за телятами и выгуливать их на поводке, а также проводить время в тактильном контакте с коровами. Как сообщает издание, услуга пользуется большим спросом.

Посетители, включая людей с аутизмом, отмечают, что этот сервис помогает им справляться со стрессом и тревожностью. На вопрос о том, нравится ли это животным, фермеры уверенно отвечают, что коровы довольны своей жизнью. «Они не стали бы этого делать, если бы им не нравилось. Им приятно внимание», – цитирует издание слова владелицы фермы Фионы Уилсон.

Читайте нас также:
#животные #Великобритания #стресс #коровы #здоровье #аутизм
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В кишечнике мужчины обнаружили живую комнатную муху. Как она там оказалась?
Изображение к статье: Как инвазивные животные стали угрозой для северной границы США?
Изображение к статье: Почему волки издают вой в сторону Луны?
Изображение к статье: Помнят ли белки, где прячут свои зимние запасы?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика
Изображение к статье: На вознаграждения не жалко!
Политика
Изображение к статье: Как правильно отвечать родственникам, которые вас обесценивают
Люблю!
Изображение к статье: Простой и доступный фрукт, способный защитить от диабета
Еда и рецепты
Изображение к статье: Президент любит мегапроекты с громкими названиями. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: На лицо ужасные, добрые внутри. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Ветеран латвийской политики: «Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей»
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео