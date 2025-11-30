Baltijas balss logotype
Почему крокодилы практически не едят капибар 0 463

В мире животных
Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему крокодилы практически не едят капибар

Капибары, крупнейшие в мире грызуны, живут группами у воды в Южной Америке, где встречаются и крокодилы, включая кайманов. Несмотря на близость потенциальной добычи, крокодилы редко охотятся на взрослых капибар. Исключение составляют детёныши, которые нередко становятся жертвой хищников, в том числе птиц.

Капибары хорошо защищены: у них крупные острые зубы и внушительные размеры, поэтому нападение на взрослую особь рискованно даже для крупного рептилии. Как отмечает доктор Элизабет Конгдон, усилия и опасность при такой охоте часто не оправдывают себя.

Кроме того, капибары склонны к спокойному сосуществованию с другими животными и часто делят с ними пространство у воды. На их спинах нередко сидят птицы или располагаются черепахи.

Основную угрозу для капибар представляют люди, которые в некоторых регионах продолжают охотиться на них, несмотря на запреты. Чтобы снизить давление на дикие популяции, в последние годы появились специальные фермы, где выращивают капибар.

#охота #биология #полезно знать #защита животных #дикие животные
