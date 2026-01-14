Baltijas balss logotype
Как дикие животные пьют грязную воду и не заболевают? 0 281

В мире животных
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как дикие животные пьют грязную воду и не заболевают?

Грязная вода способна привести к появлению серьезных болезней и даже к летальному исходу. Но представители дикой фауны пьют ее прямо из луж и водоемов. Как же им удается выжить?

Дело в том, что они употребляют такую воду регулярно и, следовательно, адаптируются к определенным микроорганизмам. Их иммунитет распознает эти микробы и эффективнее ведет борьбу с ними, сообщает Techinsider.

А вот если в водоеме произойдет внезапное и существенное изменение бактериального профиля, то это способно спровоцировать смерть животных, пользующихся им для водопоя.

Впрочем, многие млекопитающие имеют отличное обоняние, помогающее им установить бактериологическую активность водоема. Почувствовав неладное, они могут попросту отправиться на поиски более чистого источника.

Следует заметить, что животные все же могут гибнуть из-за питья загрязненной воды, и происходит это нередко, но остается в стороне от человеческих глаз. Обычно заболевшие особи прячутся, пока не поправятся либо не погибнут.

#животные #природа #иммунитет #вода
Оставить комментарий

