Игрушки для собак должны не просто развлекать животное, но и соответствовать его естественным потребностям, а также положительно влиять на поведение и самочувствие. Об этом рассказал кинолог В. Голубев.

По словам специалиста, все собачьи игрушки можно условно разделить на несколько основных категорий: жевательные, развивающие, предназначенные для преследования и для перетягивания. Каждая из них выполняет свою задачу и подходит для разных ситуаций.

Жевательные игрушки помогают удовлетворить потребность собаки что-то грызть. Эксперт рекомендует отдавать предпочтение изделиям из литой резины или оленьих рогов. Такие предметы способны надолго занять питомца, снизить уровень тревожности, а также способствуют массажу десен и удалению зубного налета.

Развивающие, или «умные», игрушки направлены на интеллектуальную нагрузку. Их принцип основан на том, что внутри прячется лакомство, которое собака должна добыть самостоятельно. По словам кинолога, подобные изделия стимулируют интерес животного и помогают поддерживать умственную активность.

Игрушки для преследования позволяют сохранять охотничьи инстинкты. Для этого подойдут мячики без ворса, летающие диски или трепалки. При этом специалист отметил, что трепалки подходят не всем собакам: их можно давать щенкам, но важно следить, чтобы животное не проглотило наполнитель.

Отдельную группу составляют игрушки для перетягивания. Они помогают развивать физическую форму, навыки и силу хватки. Чаще всего для таких игр используют канаты с узлами или мячами. Однако во время совместных занятий, подчеркнул Голубев, необходимо строго соблюдать правила безопасности.

Чтобы питомцу не наскучили игры, кинолог советует периодически убирать часть игрушек и заменять их другими. При этом каждая вещь должна выполнять конкретную функцию, а не быть просто предметом для развлечения.