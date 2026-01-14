Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кинолог рассказал, какие игрушки действительно нужны собакам 0 227

В мире животных
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кинолог рассказал, какие игрушки действительно нужны собакам

Игрушки для собак должны не просто развлекать животное, но и соответствовать его естественным потребностям, а также положительно влиять на поведение и самочувствие. Об этом рассказал кинолог В. Голубев.

По словам специалиста, все собачьи игрушки можно условно разделить на несколько основных категорий: жевательные, развивающие, предназначенные для преследования и для перетягивания. Каждая из них выполняет свою задачу и подходит для разных ситуаций.

Жевательные игрушки помогают удовлетворить потребность собаки что-то грызть. Эксперт рекомендует отдавать предпочтение изделиям из литой резины или оленьих рогов. Такие предметы способны надолго занять питомца, снизить уровень тревожности, а также способствуют массажу десен и удалению зубного налета.

Развивающие, или «умные», игрушки направлены на интеллектуальную нагрузку. Их принцип основан на том, что внутри прячется лакомство, которое собака должна добыть самостоятельно. По словам кинолога, подобные изделия стимулируют интерес животного и помогают поддерживать умственную активность.

Игрушки для преследования позволяют сохранять охотничьи инстинкты. Для этого подойдут мячики без ворса, летающие диски или трепалки. При этом специалист отметил, что трепалки подходят не всем собакам: их можно давать щенкам, но важно следить, чтобы животное не проглотило наполнитель.

Отдельную группу составляют игрушки для перетягивания. Они помогают развивать физическую форму, навыки и силу хватки. Чаще всего для таких игр используют канаты с узлами или мячами. Однако во время совместных занятий, подчеркнул Голубев, необходимо строго соблюдать правила безопасности.

Чтобы питомцу не наскучили игры, кинолог советует периодически убирать часть игрушек и заменять их другими. При этом каждая вещь должна выполнять конкретную функцию, а не быть просто предметом для развлечения.

Читайте нас также:
#домашние животные #собаки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Зависит ли характер кошки от ее цвета? Ученые провели исследование
Изображение к статье: В бразильском штате поймали гигантскую рыбу, которая напугала экологов
Изображение к статье: Почему у собак появляется запах, напоминающий чипсы
Изображение к статье: Будьте внимательны: как распознать намерение собаки укусить

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новый символ зимней женственности: как стильно носить шерстяную косынку
Люблю!
Изображение к статье: Крем для шеи: нужен ли он и чем отличается от обычного ухода за лицом
Люблю!
Изображение к статье: Франция по просьбе Дании направляет солдат в Гренландию
В мире
Изображение к статье: Дания обязалась открыть огонь по военным США в случае атаки на Гренландию
В мире
Изображение к статье: Революция в сфере местной энергетики? Министр говорит о солнечных панелях на крышах многоэтажек
Политика
1
Изображение к статье: Способы облегчить боль при ожоге языка: 5 простых рекомендаций
Дом и сад
Изображение к статье: Новый символ зимней женственности: как стильно носить шерстяную косынку
Люблю!
Изображение к статье: Крем для шеи: нужен ли он и чем отличается от обычного ухода за лицом
Люблю!
Изображение к статье: Франция по просьбе Дании направляет солдат в Гренландию
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео