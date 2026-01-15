В прошлом году из инвазивных видов в Латвии чаще всего встречались енотовидные собаки и испанские улитки, сообщила руководитель отдела коммуникаций проекта «LatViaNature» Управления по охране природы (DAP) Анда Закенфельде.

На сайте DAP «invazivs.lv» в 2025 году было получено и обобщено рекордное количество сообщений об инвазивных видах, наблюдаемых в природе — 9774 сообщения из всех регионов. Это более чем в пять раз превышает статистику 2024 года, когда было получено 1744 сообщения.

Большинство полученных сообщений касались инвазивных видов животных — 5377 или 55 %, в том числе чаще всего сообщалось о замеченных енотах — 3335 случаев, испанских голых улитках — 1376 случаев и американских сигнальных раках — 202 случая.

В то же время о чужеродных видах растений в прошлом году было сообщено 4397 раз, или 45% от общего числа сообщений. Наибольшее количество сообщений было о борщевике Сосновского – 1686 случаев, канадском золотистом – 1143 случая – и цветочном спригане – 309 случаев.

Руководитель отдела инвазивных видов проекта DAP «LatViaNature» Санта Рутковска считает, что рост числа сообщений свидетельствует о повышении осведомленности общества об инвазивных видах, наносимом ими ущербе и создаваемой ими угрозе для местных видов и биоразнообразия Латвии. К сожалению, инвазивные виды распространяются и становятся все более заметными на все более обширных территориях во всех регионах Латвии. Это наиболее наглядно видно на примере испанского слизня, сообщения о котором в прошлом году увеличились более чем в шесть раз по сравнению с 2024 годом, отмечает Рутковска.

В базу данных инвазивных видов попадают наблюдения инвазивных видов, сделанные экспертами по природе при разработке планов охраны природы или подготовке заключений, а также данные, собранные в ходе различных природоохранных проектов. Большая часть сообщений поступает также от жителей, которые фиксируют наблюдаемые в природе инвазивные виды на сайте «invazivs.lv» или с помощью мобильного приложения инвазивных видов.

Каждое полученное сообщение проверяют ученые и эксперты по природе из DAP, Даугавпилсского университета и Латвийского института гидроэкологии. Затем сообщения фиксируются на картах распространения инвазивных видов, чтобы своевременно обнаружить и учесть распространение инвазивных видов, а также спланировать меры по их ограничению.