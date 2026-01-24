Слоненок при рождении весит около 100 килограммов. Для того чтобы развить такой большой организм из одной клетки, требуется немало времени — особенно с учетом того, что трава и побеги, которыми питаются слоны, содержат мало белков и других необходимых «строительных материалов» для растущего тела.

По этой причине беременность у слонов длится до 22 месяцев (в то время как, к примеру, у синего кита, который питается крилем, она составляет не более года).

Рожать менее крупных и менее развитых детенышей слонам невыгодно. Во-первых, слоненок должен быть в состоянии следовать за матерью и стадом уже через несколько часов после рождения. Во-вторых, его размер обеспечивает защиту от большинства хищников. При этом беременность практически не снижает способность слонихи находить пищу.