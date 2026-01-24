Baltijas balss logotype
Почему слоны так долго вынашивают своих детенышей? 0 146

В мире животных
Дата публикации: 24.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему слоны так долго вынашивают своих детенышей?

Потому что новорожденные слонята должны быть крупными.

 

Слоненок при рождении весит около 100 килограммов. Для того чтобы развить такой большой организм из одной клетки, требуется немало времени — особенно с учетом того, что трава и побеги, которыми питаются слоны, содержат мало белков и других необходимых «строительных материалов» для растущего тела.

По этой причине беременность у слонов длится до 22 месяцев (в то время как, к примеру, у синего кита, который питается крилем, она составляет не более года).

Рожать менее крупных и менее развитых детенышей слонам невыгодно. Во-первых, слоненок должен быть в состоянии следовать за матерью и стадом уже через несколько часов после рождения. Во-вторых, его размер обеспечивает защиту от большинства хищников. При этом беременность практически не снижает способность слонихи находить пищу.

