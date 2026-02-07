Baltijas balss logotype
Эти птицы действительно умеют предсказывать погоду 0 191

В мире животных
Дата публикации: 07.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эти птицы действительно умеют предсказывать погоду

Популярный фольклор, утверждающий, будто животные вроде сурка или гусеницы шерстяной медведицы могут предсказывать погоду, не имеет научного обоснования — точность таких «прогнозов» крайне низка.

Однако некоторые птицы демонстрируют удивительные способности к предчувствию природных катаклизмов. Например, в 2014 году учёные зафиксировали, как золотополосые пеночки заблаговременно покинули свои гнёзда в Теннесси (США) — за двое суток до разрушительной бури с 84 торнадо. Эксперты полагают, что пернатые могли улавливать инфразвук, формируемый приближающейся штормовой системой.

Ещё более впечатляющий пример — североамериканский бурый короткоклювый дрозд, чьё брачное поведение коррелирует с интенсивностью предстоящего сезона атлантических ураганов. Орнитологи выяснили: в годы с мягким сезоном ураганов период размножения у этих птиц оказывается длиннее, а в годы с мощными ураганами — короче. Причём эта корреляция, наблюдаемая уже в мае–июне, порой оказывается даже надёжнее ранних метеорологических прогнозов.

Хотя точный механизм этой способности остаётся загадкой, ясно, что эволюция наделила птиц тонкими инструментами для выживания, позволяющими им «считывать» природные сигналы, недоступные человеческому восприятию.

Оставить комментарий

