«Кремль дает им возможность зарабатывать»: как (не) работают санкции против России

— На ваш взгляд, возможно ли разделение русских капиталов на Западе на "хорошие" и "плохие"? Что обсуждалось в этой связи на Форуме Свободной России в Вильнюсе, в его закрытой части?

— Главная дискуссия была по поводу нефти, теневого флота, возможного закрытия проливов для российского экспорта. По–прежнему доминирует повестка — как не давать Путину зарабатывать?

Что касается российских капиталов, я сказал бы так: у самих подсанкционных лиц наступает ощущение, что вернуть ничего не удастся. Поэтому большинство очень активно работает в России, и надо признать, что Кремль дает им возможность весьма активно зарабатывать. Думаю, что после нескольких лет попыток пробиться через европейские суды доминирующей линией стало: хорошо, мы зафиксировали свою позицию и поедем сейчас в Россию делать еще больше денег. Восстановим наши потери, а когда–нибудь война кончится, и, если санкции будут сниматься, мы потом посмотрим.

Но реально мое ощущение заключается в том, что сейчас ни для кого, кто в первые месяцы войны был в полном шоке, эта тема не является вопросом жизни и смерти.

Актуальность войны за последний год сильно снизилась. Все они будут делать то, что делали: биться в судах, выставлять новые требования — но это процесс, рассматриваемый ими уже как дело чести. Запустились, и не слезем с этого, потому что не можем взять и отказаться.

А вот вопрос о том, есть ли выбор между Россией и Западом — не стоит. Все, мы возвращаемся в РФ. Если тут (на Западе) что–то улучшится, то слава богу. Нет, ну бог с ним.

Деньги давай!

— Урсула фон дер Ляйен от имени Еврокомиссии торжественно выделила Зеленскому 35 миллиардов из процентов замороженных вкладов РФ. Как это соотносится с вашими публикациями на латышском языке о санкциях против России?

— Моя позиция фундаментально заключается в том, что санкции против России менее эффективны, чем прямая помощь Украине. Война не выигрывается экономическими методами. Тем более война с Россией, у которой достаточно много ресурсов и возможностей. Поэтому я всегда выступал за то, чтобы Украина получала больше…

Европейцы вряд ли могут соперничать с американцами в области поставок вооружения, но по финансам они могут серьезно помочь. На мой взгляд, можно было бы все 300 миллиардов Украине отдать. Причем не в виде конфискации, а путем разных схем, финансовых инструментов. Можно было бы создать некий фонд.

Банки, где находятся эти (российские. — bb.lv) деньги, могли бы дать ему кредиты. Тем самым не было бы нарушено никаких международных правил, но деньги в Украину бы попали, а дальше все было бы привязано к репарациям или их отсутствию. Если репарации — то все было бы погашено, а при отсутствии — пролонгация.

Так или иначе европейцы Украину будут поддерживать, это рядом, близко, здесь находятся миллионы украинцев. Европа будет с Украиной очень долго. Но более в плане финансовом, чем военном. Все разговоры о том, как Франция готовит войска — это, на мой взгляд, бахвальство.

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