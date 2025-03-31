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Не быть ей президентом Франции: Марин Ле Пен признали виновной в хищении 3 718

В мире
Дата публикации: 31.03.2025
BB.LV
Не быть ей президентом Франции: Марин Ле Пен признали виновной в хищении
ФОТО: Instagram

Глава фракции французской партии "Национальное объединение" (RN) Марин Ле Пен и еще восемь депутатов Европарламента признаны виновными по делу о хищении средств этого законодательного органа.

Такое решение вынес Исправительный суд Парижа в понедельник, 31 марта. В ноябре 2024 года прокуратура запросила для Марин Ле Пен два года тюремного заключения, а также три года условно, штраф в размере 300 000 евро и запрет баллотироваться на выборах сроком на пять лет.

Суд приговорил Марин Ле Пен к четырем годам тюремного заключения, два из которых будут условными, домашнему аресту с ношением электронного браслета, штрафу в размере 100 000 евро и пяти годам невозможности избрания в органы власти.

То есть Ле Пен не сможет принимать участие в выборах президента Франции 2027 года, где она считалась одним из наиболее вероятных претендентов на победу, отмечает издание.

Ожидается, что Ле Пен подаст апелляцию, но решение уже вступило в силу. Обычно во Франции наказания не исполняются до завершения апелляционного процесса, но в этом деле судьи применили немедленное исполнение наказание.

Вердикт суда лидер «Национального объединения» Жордан Барделла назвал «казнью французской демократии».

Политиков обвиняют в хищении средств ЕС

Всего по делу проходили 27 человек. Кроме Марин Ле Пен, на скамье подсудимых оказались, в частности, ее сестра Ян и бывший партнер Луи Алио. В списке обвиняемых значится и отец Марин Ле Пен, 96-летний Жан-Мари Ле Пен, но ему разрешили не участвовать в заседаниях по состоянию здоровья, а в январе 2025 года он скончался.

Политиков обвиняют в хищении средств Европейского Союза и скрытом финансировании партии путем фиктивного найма ассистентов депутатов Европарламента. Максимальное наказание по этому обвинению - до десяти лет лишения свободы. Суммарный ущерб оценен почти в 7 млн евро.

Согласно обвинению, люди, устроенные на должности помощников депутатов Европарламента от "Национального объединения", в действительности работали не на своих представителей в ЕС, а лично на Ле Пен, либо на ее партию. Так, один из "ассистентов" Тьерри Легье почти два десятилетия был телохранителем основателя партии - Жана-Мари Ле Пена, а позже стал телохранителем Марин Ле Пен. Он также опубликовал книгу о своей работе, в которой не встречается никаких упоминаний о должности в Европарламенте.

Ассистенткой евродепутата числилась и секретарь Ле Пен Катрин Гризе, некоторое время бывшая ее невесткой. Однако, судя по данным с карты доступа Гризе, за год она провела в Европарламенте всего около полутора рабочих дней. Катрин Гризе утверждала, что входила в здание всегда вслед за Ле Пен и не использовал входную карту.

Как утверждает французская прокуратура, Марин Ле Пен расширила "систему", созданную еще ее отцом, чтобы использовать выплачиваемые зарплаты мнимых помощников депутатов для улучшения плачевной финансовой ситуации своей партии.

Марин Ле Пен не признавала свою вину и аргументировала это тем, что ассистенты не были прикреплены к конкретным депутатам, а были собраны в своеобразный пул. С самого начала процесса Ле Пен обвинила прокуратуру в политической мотивированности обвинений, выдвинутых с целью не дать ей занять пост президента Франции.

Суд Европейского Союза вынес решение по аналогичному делу

В 2015 году прокуратура Парижа начала расследование в связи с подозрениями, что представители "Национального фронта" в Европарламенте неправомерно наняли около 20 сотрудников. Прокуратура проверяла сведения о том, что эти люди получали зарплату от Европарламента, хотя на самом деле продолжали работать на НФ.

В 2018 году Суд Европейского Союза вынес решение по аналогичному делу, по которому проходили Жан-Мари Ле Пен и его соратник Брюно Гольниш. Тогда суд постановил, что политики должны вернуть Европарламенту сотни тысяч евро.

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(3)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    31-го марта

    Педо-брюсель от страха потерять кормушку готов всех конкурентов посадить! Хотя по факту, они ВСЕ уже давно сами должны находиться за решёткой! Ещё за Covid не ответили...

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  • Мп
    Мимо проходил
    31-го марта

    Это ей еще повезло, что она женщина - ей горничную в номер отлея не подсунули, как Стросс-Кану. А могли бы - нынешние французы такие затейники, когда надо что-то переврать или кого-то ошельмовать.

    7
    0
  • Ч
    Чангл
    31-го марта

    Уберут Макрона и их места поменяются. Приходит конец этой власти. Новому единству, тоже есть о чём задуматься.

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