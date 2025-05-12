В соцсетях стремительно распространилось видео, в котором европейские лидеры якобы пытаются спрятать кокаин или другой наркотик. На это отреагировала канцелярия президента Франции.

Администрация президента Франции решительно опровергла очередную ложь, нацеленную против президента Эммануэля Макрона и его союзников. Как указано в официальной публикации Елисейского дворца на платформе X, эта дезинформационная кампания распространилась после того, как в соцсетях популярность набрал видеофрагмент с поездки европейских лидеров в Украину 10 мая.

На видео видно, как Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер сидят за столом в купе поезда. Когда в помещение заходят журналисты, Макрон поднимает со стола некий белый предмет и прячет его в кулаке, а Мерц, как кажется, берет что-то с его поверхности.. Тут же появились спекуляции о возможном употреблении кокаина.

Канцелярия президента Франции назвала эти утверждения «абсурдными» и прямо заявила: «Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что обычный носовой платок превращают в наркотики. Эти фейковые новости распространяются врагами Франции — как за рубежом, так и внутри страны. Мы должны быть бдительны в отношении манипуляций».

Чтобы опровергнуть ложные обвинения, Елисейский дворец опубликовал две фотографии из поезда. На одной — белая салфетка на столе с подписью: «Это платок, предназначенный для вытирания носа». На другой — европейские лидеры с комментарием: «Это — европейское единство ради мира».

Французские СМИ добавили пояснение, что в руках у Мерца была обычная палочка для размешивания напитков. После детального анализа видео стало ясно, что предмет в руках Макрона — это безобидная свернутая бумажная салфетка.

Этот случай дезинформации произошел на фоне растущей обеспокоенности в Европе по поводу внешнего — особенно российского — влияния через информационные кампании, направленные против демократических обществ, институтов и европейского единства. В отчетах Европейской службы внешних связей (EEAS) Франция неоднократно упоминалась как одна из основных целей.

🚨DEVELOPING: Macron, Starmer, and Merz caught on video on their return from Kiev. A bag of white powder on the table. Macron quickly pockets it, Merz hides the spoon. No explanation given. Zelensky, known cocaine enthusiast, had just hosted them. Connect the dots. pic.twitter.com/aROGuf06Nm — Dr. Simon Goddek (@goddeketal) May 11, 2025