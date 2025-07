Your browser does not support the video tag.

Президент Украины Владимир Зеленский похвалил желание Дональда Трампа приехать в Турции 15 мая, где должны быть возобновлены прямые украинско-российские переговоры на уровне лидеров. Об этом Зеленский написал на Х. Он назвал "очень важными словами" предположение Трампа о том, что он может приехать 15 мая в Турцию. Трамп сегодня заявил следующее: "Я настоял на том, чтобы эта встреча состоялась, и она состоится. Думаю, в результате встречи в Турции в четверг между Россией и Украиной может получиться что-то хорошее. Как я понимаю, оба лидера собираются быть там. Я подумывал полететь туда. Не знаю, где окажусь в четверг — у меня столько встреч, но я действительно думал о том, чтобы туда полететь. Думаю, такая возможность есть, если будет ощущение, что что-то может произойти". Зеленский напомнил, что ранее поддержал предложение президента США о "полном и безусловном прекращении огня" и прямых переговорах с Владимиром Путиным. "Я буду в Турции. Надеюсь, что россияне не будут избегать этой встречи. И, конечно, мы все в Украине хотели бы, чтобы президент Трамп смог быть там с нами – на этой встрече в Турции. Это правильная идея. Многое можем изменить", – добавил Зеленский. Что касается Путина, то он заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая. Однако, кто будет представлять РФ пока не ясно. Вчера, например, в Кремле сообщали в Стамбул будет отправлен помощник Путина – Юрий Ушаков. Читайте нас также: Google News

Facebook

Telegram

Instagram

Поделиться статьей