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Зеленский в четверг ждет в Стамбуле Путина, но может дождаться Трампа 4 770

В мире
Дата публикации: 12.05.2025
BB.LV

Президент Украины Владимир Зеленский похвалил желание Дональда Трампа приехать в Турции 15 мая, где должны быть возобновлены прямые украинско-российские переговоры на уровне лидеров.

Об этом Зеленский написал на Х. Он назвал "очень важными словами" предположение Трампа о том, что он может приехать 15 мая в Турцию.

Трамп сегодня заявил следующее:

"Я настоял на том, чтобы эта встреча состоялась, и она состоится. Думаю, в результате встречи в Турции в четверг между Россией и Украиной может получиться что-то хорошее. Как я понимаю, оба лидера собираются быть там. Я подумывал полететь туда. Не знаю, где окажусь в четверг — у меня столько встреч, но я действительно думал о том, чтобы туда полететь. Думаю, такая возможность есть, если будет ощущение, что что-то может произойти".

Зеленский напомнил, что ранее поддержал предложение президента США о "полном и безусловном прекращении огня" и прямых переговорах с Владимиром Путиным.

"Я буду в Турции. Надеюсь, что россияне не будут избегать этой встречи. И, конечно, мы все в Украине хотели бы, чтобы президент Трамп смог быть там с нами – на этой встрече в Турции. Это правильная идея. Многое можем изменить", – добавил Зеленский.

Что касается Путина, то он заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая. Однако, кто будет представлять РФ пока не ясно. Вчера, например, в Кремле сообщали в Стамбул будет отправлен помощник Путина – Юрий Ушаков.

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#путин #дональд трамп #зеленский #война в украине #война на украине
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(4)
  • З
    Злой
    13-го мая

    На Украине закон который запрещает вести переговоры с Россией, а Путин не считает Зелю президентом поскольку срок вышел уже, о каких переговорах может идти речь?

    1
    0
  • З
    Злой
    Злой
    13-го мая

    не говоря о том что тот же Зеля всячески обзывал Путина как школьник какой-то, за что по роже можно было схлопотать при личной встрече

    1
    0
  • 12-го мая

    что-то я не слышал чтоб трампа приглашали на эти переговоры, они ведь без посредников вроде? или он хочет показать всему миру что он типо разрулил всё?

    19
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    12-го мая

    "...Когда Вы говорите, то кажется что Вы бредите..."

    20
    1
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