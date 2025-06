Your browser does not support the video tag.

В Стамбуле прошла трехсторонняя встреча по Украине. Лидеры стран в переговорах не участвуют из-за неприбытия в Турцию Путина, пишет DW. В Стамбуле прошли трехсторонние переговоры по Украине. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщило агентство AFP. По данным агентства Anadolu, встреча проходила в формате Турция-США-Украина в президентском офисе Долмабахче у Босфора. В состав украинской делегации входили руководитель офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига. В делегацию США - госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Кит Келлог, а также посол США в Турции Том Баррак. Турцию представляли глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын и глава МИД Хакан Фидан. Трехсторонняя встреча Турция-Россия-Украина начнется в том же месте в 12.30. В Стамбуле собрались турецкая, российская, украинская и американская делегации. Переговорщики РФ и Украины прибыли в Стамбул еще 15 мая, однако встреча, по данным российских СМИ, не состоялась из-за "логистических проблем". Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Умеров В Турцию накануне прилетел и президент Украины Владимир Зеленский, заявивший ранее, что готов вести диалог только лично с Владимиром Путиным. Президент РФ, однако, в Турцию не поехал, отправив в Стамбул техэшелон экспертов, в составе которого - ни одного министра. Владимир Зеленский, выступая 15 мая перед журналистами в Анкаре, назвал уровень российской делегации "бутафорским". Он пояснил, что ее состав свидетельствует о несерьезном отношении Москвы к переговорам, поскольку там нет никого, кто "действительно принимает решения" в РФ. Тем не менее, по словам Зеленского, из уважения к президентам США и Турции Дональду Трампу и Реджепу Тайпу Эрдогану, он все же принял решение направить делегацию на переговоры. Ее возглавляет министр обороны Рустем Умеров. В ее состав, как следует из указа на сайте офиса президента Украины, вошли еще 11 человек: Сергей Кислица - первый заместитель министра иностранных дел Украины, Александр Поклад - заместитель председателя Службы безопасности Украины, Олег Луговский - первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины, Вадим Скибицкий - заместитель начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины, а также заместители начальников штабов различных родов войск ВСУ и сотрудники центрального аппарата Минобороны Украины. По словам Зеленского, основная цель переговоров в Стамбуле - прекращение огня, для обсуждения которого у украинской делегации есть мандат. Сам Владимир Зеленский уже улетел в Албанию для участия во встрече Европейского политического сообщества. Об этом сообщило издание "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря президента Украины - Сергея Никифорова. Мединский: Задача - устранить "базовые первопричины" Делегацию России в Стамбуле возглавляет помощник президента России, бывший министр культуры Владимир Мединский. В ее составе - заместитель главы МИД Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин, замнначальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и другие чиновники "третьего эшелона". Глава делегации РФ Владимир Мединский заявил, что задача России на прямых переговорах с Украиной в Стамбуле - выйти рано или поздно "на долгосрочный мир, устранив базовые первопричины конфликта". По его утверждению, делегация России "настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения". Мединский отметил, что российская делегация рассматривает нынешние переговоры в Стамбуле как "продолжение прерванного в 2022 году мирного процесса, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад". "Наша официальные делегация утверждена распоряжением президента, и она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров", - заявил Владимир Мединский. США на переговорах в Стамбуле представляет директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, передало агентство Reuters. В Стамбул также прилетели госсекретарь США Марко Рубио и глава офиса Зеленского - Андрей Ермак. Читайте нас также: Google News

