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Глава НАТО напугал литовцев: если Россия победит — заговорите по-русски 8 2705

В мире
Дата публикации: 04.06.2025
BB.LV
Глава НАТО напугал литовцев: если Россия победит — заговорите по-русски
ФОТО: president.lv

«В конечном итоге, если русские победят, у вас останутся ваши деньги, но вы будете вынуждены говорить по-русски, а этого никто не хочет», — заявил в интервью LRT генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

– Я действительно хочу похвалить вас за проделанную работу, за то, что делает Литва, а также Латвия, Эстония, Польша, – сказал Рютте. – Все эти страны увеличивают расходы на оборону. В некоторых случаях вы стремитесь к 4, 5, а то и 6%. Если не ошибаюсь, Литва обязалась в следующем году выделить 5–6% ВВП. Это отличная новость.

– Насколько долго хватит 5% на оборону, чтобы сдерживать Россию?

– Думаю, этих сумм будет достаточно, ведь то, что мы делаем, направлено на восполнение всех пробелов наших возможностей, чтобы НАТО в целом могло защищаться от потенциальной российской атаки на всех уровнях. Конечно, нужно учитывать и наращивание военной мощи Китая.

– Однако некоторым членам альянса, вероятно, будет трудно сразу найти дополнительные деньги на оборону, ведь от 2 до 5 процентов — довольно большой скачок.

– Да, внутри НАТО мы всё ещё обсуждаем прямые военные расходы, так что новые цели будут значительно выше 3%. И, конечно, это трудно, ведь чем больше денег тратишь на оборону, тем меньше остаётся на другие нужды.

Однако в конечном счёте, если россияне победят, у вас останутся деньги, но вы будете говорить по-русски — а этого никто не хочет.

– Перед Вильнюсским саммитом вы назвали Россию долгосрочной угрозой для НАТО. Значит ли это, что Россия всё ещё готовится напасть на альянс?

– Мы должны обеспечить, чтобы Россия даже не задумывалась о таком варианте. Это означает, что наши средства сдерживания должны быть такими, чтобы Россия даже не пыталась нас атаковать. 

– Украина провела одну из самых успешных атак на военные базы в России. Что вы думаете об этой атаке?

– Думаю, что достижение украинцев было очень впечатляющим. Не забудем, что те российские силы, по которым украинцы нанесли удар, были одной из причин обстрелов Украины со стороны России. Украинцы смогли уничтожить часть этих сил, направленных против Украины, украинских городов, мирных жителей. Так что я считаю, что это действительно впечатляющий шаг со стороны Украины.

(В сокращении)

Генсек НАТО повторяется

Рютте не первый раз пугает членов НАТО разговорами на русском. Как сообщал bb.lv, он заявил об этом 13 января на заседании комитета Европейского парламента в Брюсселе (Бельгия).

"Вам придется изучать русский язык через 4-5 лет, если не будете выделять на военные нужды гораздо больше денег, чем нынешние 2% ВВП", – предупредил Рютте.

Он добавил: если не делать этого, то придется посещать курсы русского языка либо "бежать в Новую Зеландию".

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#нато
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(8)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    6-го июня

    скоро латыши будут сдавать экзамен на знание русского

    2
    2
  • ЯО
    Яшка Одесский
    5-го июня

    Так русский это их родной язык! Просто на литовском они до сих пор от злости щебечут!

    10
    2
  • EB
    Emigrants Berzins
    5-го июня

    Часто бываю в Литве и везде говорят по-русски и рожи никто не корчит, даже в глухой провинции у моря. Едешь себе, а тут надпись на русском: "Рыбный ресторан" в числе надписей на литовском и английском. Вильнюс так вообще мультиязыковой город: литовский, русский, польский, английский и от этого литовцы только выигрывают.

    34
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    4-го июня

    Тут писали намедни, что в голландии нашли мармеладных мишек с начинкой из конопли. Вопрос - сколько сьел Рютте перед визитом?

    65
    5
  • Ч
    Чангл
    4-го июня

    Д.Б. они итак говорят. В Иордании 90%,кто хочет жить нормально живёте на на русском

    29
    3
  • A
    Aleks
    4-го июня

    )))Весь литовский Друскининкай говорит по русски и даже молодежь не против овладения этим языком. Напугал ...Редкостный долболятел. Нашел кому советовать...Литовцам,которые знают ,что такое бизнес и совершенно не боятся за свой язык как в Латвии. Видимо поцев в Литве совсем не осталось ,или сохранились в малом количестве. Даже санаторий,Белоруссия,,работает,сохранённый для места работы литовцев и других жителей и ,кстати,Сеймом Литвы. Видимо,буквы,,Белоруссия,,не несут никакой угрозы литовской государственности,в отличии от Латвии,где Витенбергу не понравилось слово Вокзал ,а Ритниексу слово ,,Минск,,

    63
    1
  • Д
    Дед
    4-го июня

    Если не нападет или проиграет- по английски. Ни литовский, ни латышский ни кому не нужен. Эстонский, просто станет финским.

    68
    3
  • lg
    lo gos
    4-го июня

    провела операцию США, если Путин не ответит адекватно то соответственно чмо

    20
    4
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