Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом официально потребовал от администрации президента США Дональда Трампа отменить решение о "незаконном размещении войск" Национальной гвардии в Лос-Анджелесе. Сообщение об этом калифорнийский политик опубликовал в воскресенье, 8 июня, на своей странице в соцсети X.

В обращении Ньюсом отметил, что именно он как глава региона должен принимать решение о том, обращаться ли к федеральным властям за помощью, если ситуация не касается иностранного вторжения или восстаний, несущих угрозу государственной власти. Ввод войск Нацгвардии в Лос-Анджелес под управлением из Вашингтона грозит "серьезно обострить ситуацию" - это решение должно быть отозвано, а региональные подразделения должны вернуться под контроль местных властей, указал политик.

В другой публикации губернатор Калифорнии осудил высказывания президента США о протестах в штате. "Подстрекательство и провоцирование насилия, создание массового хаоса, милитаризация городов, аресты оппонентов - действия диктатора, а не президента", - написал он.

Поддержку Ньюсому выразили и губернаторы-демократы в других штатах США.

В документе также осуждаются угрозы Хегсета направить в штат морских пехотинцев.

Трамп приказал отправить в Калифорнию 2000 бойцов Национальной гвардии после вспыхнувших там протестов против рейдов, которые проводит в штате Иммиграционная и таможенная служба США (ICE). За неделю в окрестностях Лос-Анджелеса по подозрению в нарушении миграционного законодательства задержали 118 человек.

Задержания с применением слезоточивого газа и жестокие действия силовиков во время рейдов спровоцировали уличные протесты, продолжавшиеся как минимум двое суток. После приказа Трампа региональное командование Нацгвардии в Калифорнии написало в соцсети X, что некоторые подразделения "уже на месте", не уточнив их численность.

В последний раз Нацгвардию развертывали в Калифорнии в 2020 году в связи с беспорядками, вызванными смертью афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.

Ранее президент США в публикации в своей соцсети Truth Social назвал беспорядки в Калифорнии "захватом и оккупацией" со стороны "нелегальных мигрантов и преступников".

В другой своей записи глава Белого дома оскорбительно отозвался о Ньюсоме, назвав его некомпетентным и переиначив в публикации фамилию политика в прозвище "Newscum", в котором содержится слово "scum" - "отбросы". Трамп также обвинил губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс в медлительности во время ЧС в связи с масштабными пожарами в январе.

На фоне происходящего сенатор-демократ от Калифорнии Адам Шифф предположил, что Трамп может воспользоваться беспорядками в штате, чтобы объявить чрезвычайное положение. Это даст президенту право принимать решения в обход региональных властей.

I have formally requested the Trump Administration rescind their unlawful deployment of troops in Los Angeles county and return them to my command.



We didn’t have a problem until Trump got involved. This is a serious breach of state sovereignty — inflaming tensions while… pic.twitter.com/SYIy81SZdH