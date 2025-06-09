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«Действия диктатора, а не президента»: власти Калифорнии потребовали от Трампа отозвать Нацгвардию 0 393

В мире
Дата публикации: 09.06.2025
Deutsche Welle
x.com/CAgovernor

x.com/CAgovernor

ФОТО: пресс-фото

В Калифорнии продолжаются протесты против антимиграционных рейдов. Местные власти обвинили Вашингтон в эскалации, пишет DW.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом официально потребовал от администрации президента США Дональда Трампа отменить решение о "незаконном размещении войск" Национальной гвардии в Лос-Анджелесе. Сообщение об этом калифорнийский политик опубликовал в воскресенье, 8 июня, на своей странице в соцсети X.

"У нас не было проблем, пока не вмешался Трамп. Это серьезное нарушение суверенитета штата - разжигание напряженности и отток ресурсов оттуда, где они действительно нужны", - написал Ньюсом в публикации, к которой приложил фото своего обращения к главе Пентагона Питу Хегсету.

В обращении Ньюсом отметил, что именно он как глава региона должен принимать решение о том, обращаться ли к федеральным властям за помощью, если ситуация не касается иностранного вторжения или восстаний, несущих угрозу государственной власти. Ввод войск Нацгвардии в Лос-Анджелес под управлением из Вашингтона грозит "серьезно обострить ситуацию" - это решение должно быть отозвано, а региональные подразделения должны вернуться под контроль местных властей, указал политик.

В другой публикации губернатор Калифорнии осудил высказывания президента США о протестах в штате. "Подстрекательство и провоцирование насилия, создание массового хаоса, милитаризация городов, аресты оппонентов - действия диктатора, а не президента", - написал он.

Поддержку Ньюсому выразили и губернаторы-демократы в других штатах США.

"Решение президента Трампа о размещении Национальной гвардии в Калифорнии является тревожным злоупотреблением властью", - говорится в совместном заявлении 22 губернаторов, которое привел Ньюсом в X.

В документе также осуждаются угрозы Хегсета направить в штат морских пехотинцев.

В Калифорнии могут быть развернуты до 2000 нацгвардейцев

Трамп приказал отправить в Калифорнию 2000 бойцов Национальной гвардии после вспыхнувших там протестов против рейдов, которые проводит в штате Иммиграционная и таможенная служба США (ICE). За неделю в окрестностях Лос-Анджелеса по подозрению в нарушении миграционного законодательства задержали 118 человек.

Задержания с применением слезоточивого газа и жестокие действия силовиков во время рейдов спровоцировали уличные протесты, продолжавшиеся как минимум двое суток. После приказа Трампа региональное командование Нацгвардии в Калифорнии написало в соцсети X, что некоторые подразделения "уже на месте", не уточнив их численность.

В последний раз Нацгвардию развертывали в Калифорнии в 2020 году в связи с беспорядками, вызванными смертью афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.

Трамп пообещал "освободить Лос-Анджелес от вторжения мигрантов"

Ранее президент США в публикации в своей соцсети Truth Social назвал беспорядки в Калифорнии "захватом и оккупацией" со стороны "нелегальных мигрантов и преступников".

"Агрессивные толпы мятежников роятся и нападают на наших федеральных агентов, пытаясь остановить наши операции по депортации", поэтому соответствующим представителям федеральной власти поручено "предпринять все необходимые действия для освобождения Лос-Анджелеса от вторжения мигрантов и положить конец этим беспорядкам", заявил Дональд Трамп.

В другой своей записи глава Белого дома оскорбительно отозвался о Ньюсоме, назвав его некомпетентным и переиначив в публикации фамилию политика в прозвище "Newscum", в котором содержится слово "scum" - "отбросы". Трамп также обвинил губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс в медлительности во время ЧС в связи с масштабными пожарами в январе.

На фоне происходящего сенатор-демократ от Калифорнии Адам Шифф предположил, что Трамп может воспользоваться беспорядками в штате, чтобы объявить чрезвычайное положение. Это даст президенту право принимать решения в обход региональных властей.

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#сша #дональд трамп
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