Правительство Великобритании на этой неделе объявило о планах масштабной модернизации вооруженных сил, строительстве новых ударных подлодок и производстве снарядов и новых боеголовок для ядерного оружия. Причиной для этого называется Россия, ее агрессия в Украине и риск нападения на НАТО. Но критики говорят, что в бюджете не заложено денег на реформы, и называют их «потемкинской оборонной политикой».

«Мир изменился. Перед нами стоят более серьезные и менее предсказуемые угрозы, чем в любой момент с окончания Холодной воды, в том числе война в Европе, растущая агрессия России, новые риски ядерного оружия и ежедневные кибератаки», — написал министр обороны Джон Хили в предисловии к Стратегическому оборонному обзору, который был опубликован в понедельник.

Этот документ представляет видение оборонной политики королевства на ближайшее десятилетие. Он говорит о России как основной угрозе и знаменует окончательный отказ от мышления, доминировавшего после конца Холодной войны, когда европейские страны сокращали оборонные расходы и планировали воевать с боевиками в далеких странах, а не защищать свои границы от нападения.

Сейчас Британия не готова к большой войне, ее запасы истощены, а инвестиции в оборону недостаточны, признают авторы документа. Но они предлагают не возврат к массовой армии в духе прошлого века, а фокус на инновациях и реформах с учетом меняющегося характера войны. Доклад обозначает пять стратегических направлений: лидерство в НАТО, готовность армии к войне, рост экономики через создание рабочих мест в оборонной промышленности, инновации на основе уроков войны в Украине и участие всего общества в защите страны. Стратегический обзор также подчеркивает важность сотрудничества с союзниками, но не в значении полной зависимости от Америки. К началу второго президентского срока Дональда Трампа европейские члены НАТО все больше осознают уязвимость, к которой привело урезание национальных в бюджетов в надежде на Америку.

В этот раз акцент делается на работе с союзниками, прежде всего с Францией, но также с Германией, Польшей, Италией, Норвегией и партнерами вне НАТО, такими как Япония, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея. Эти программы имеют особенный смысл, учитывая значительный рост вооруженных сил Польши и уже заложенные в немецкий бюджет 100 млрд евро в год на модернизацию Бундесвера и планы увеличить эту сумму вдвое.

На задний план отодвигается стратегия «Индо-Тихоокеанского поворота», предложенная правительством Бориса Джонсона в 2021 году. Она отражала мышление до полномасштабного российского вторжения в Украину, которое заставило Европу вновь озаботиться собственными границами.

Возвращение к родным берегам отражает также позицию администрации Трампа, которая требует от союзников по НАТО быть в состоянии защитить себя сами, а не надеяться на Америку.

«У британцев есть потрясающие солдаты, потрясающие вооруженные силы, и они могут сами за себя постоять», — сказал Трамп на встрече с британским премьер-министром Киром Стармером в Белом доме в феврале. «Если им нужна помощь, я всегда буду с британцами, окей? Но им не нужна помощь», — добавил он.

И затем спросил: «Могли бы вы сами справиться с Россией?». На лице американского президента читалась насмешка. «Ну...», — ответил Стармер и рассмеялся. И Трамп рассмеялся.

В более серьезных дискуссиях идеологи Белого дома говорят о том, что вместо отправки авианосцев в Южно-Китайское море Британия должна в первую очередь быть «смотрящей» за северной частью Атлантики.

«Сейчас не 1935 год, и у Британии нет Индии, Адена и Каира. Мы живем в другом мире», — критиковал планы «Индо-Тихоокеанского поворота» близкий к Трампу оборонный аналитик Элбридж Колби, назначенный в этом году заместителем министра обороны США по политическим вопросам. Он призывал Британию сосредоточиться на России, и именно это и предлагает стратегический оборонный обзор.

Главным географическим приоритетом в новом плане становится Северная Атлантика, где действует план «Атлантический бастион», направленный на сдерживание российского флота и предотвращение возможных диверсий.

И здесь основная ставка делается на модернизацию британского Королевского военного-морского флота — в том числе замена семи существующих атомных подводных лодок типа «Астьют» на 12 новых подлодок класса «Аукус», а также увеличение числа эсминцев и фрегатов с 14 до 25.

Позиция Вашингтона — не единственная причина для фокуса на флоте и северных морях. Британское правительство подозревает Россию в сборе данных о критической подводной инфраструктуре — газопроводах и кабелях, — а некоторые политики утверждают, что за разведкой могут последовать диверсии.

«Королевский флот — главный победитель, и с большим отрывом» — пишет о Стратегическом обзоре военный аналитик Марк Урбан. Он отмечает, что после 15 лет урезания бюджета решено вернуть военно-морским силам былую мощь — как за счет строительства новых кораблей и подлодок, так и за счет инноваций, искусственного интеллекта, автономных систем и дронов.

«Сделан стратегический выбор — сделать приоритетом оборону Британских островов, а не равнозначное восстановление армии и военно-воздушных сил», — отмечает Урбан.

Несмотря на заявления о необходимости подготовки к войне, британские стратеги не ожидают высадки вражеской армии на Британских островах. Такой вывод можно сделать из частей обзора, посвященных сухопутным силам.

Немедленно увеличить размер армии не предлагается — он останется на уровне 73 тысяч человек, что является самым маленьким показателем со времен наполеоновских войн. Вместо возвращения призыва и массового набора контрактников предлагается сделать действующие силы в «10 раз смертоноснее» — в первую очередь за счет новых технологий и инноваций — использования ИИ, дальнобойного оружия и стай беспилотников.

Кроме того, 15 млрд фунтов предлагается выделить на создание новых ядерных боеголовок и еще миллиард — на противовоздушную и противоракетную оборону. Предусматривается также производство 7 тыс. единиц дальнобойного оружия, включая ракеты и беспилотники.

Авиации обещано расширение парка истребителей F-35 и модернизация истребителей «Тайфун».

Для обороны и нападения в киберпространстве предлагается создать «Кибернетическое и электромагнитное командование».

В преддверии публикации обзора газеты публиковали утечки о том, что в него войдет. Две радикальные идеи, появившиеся в прессе, в обзоре упомянуты не были. Первая — включить в ядерный арсенал Британии тактическое ядерное оружие воздушного базирования, закупив у США соответствующие самолеты и боеголовки.

Вторая идея — создание отрядов местной обороны в духе тех, что существовали с 1941 по 1944 годы для защиты объектов критической инфраструктуры на британской территории. В них состояли в основном добровольцы, непригодные для фронтовой службы.

Британское правительство не отрицает и не подтверждает обсуждение обеих идей.