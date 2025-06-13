Baltijas balss logotype

Между Ираном и Израилем началась война – латвийский эксперт 7 863

В мире
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
x.com/IDF

x.com/IDF

ФОТО: пресс-фото

Долго назревавшая война между Израилем и Ираном началась, заявил агентству LETA директор Центра геополитических исследований, ассоциированный профессор Рижского университета имени Страдиня (RSU) Марис Анджанc, комментируя ночные удары Израиля по иранским ядерным объектам и другим военным целям.

Он указал, что такая война между Израилем и Ираном назревала уже несколько десятилетий. Ситуация на Ближнем Востоке начала меняться с Исламской революции в Иране в 1979 году, и с тех пор иранские лидеры заявляли, что Израиль должен быть уничтожен, объяснил Анджанc. В восьмидесятые годы Иран был занят войной с Ираком, но последние 20–30 лет, по его словам, отношения между Ираном и Израилем были довольно напряжёнными.

"Понятно, что Израиль давно заявлял, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия. США придерживались той же позиции – велись переговоры между Ираном и США о прекращении иранской ядерной программы. Видимо, Израиль понял, что настал подходящий момент для действий", – сказал Анджанc.

По его мнению, ответные удары Ирана приведут лишь к ещё большему его унижению. "Израиль – безусловно самая сильная страна на Ближнем Востоке в военном отношении, и я считаю, что у Ирана довольно мало шансов", – отметил эксперт. Он напомнил, что в апреле и октябре 2024 года Иран также наносил авиаудары по Израилю, однако те были отражены.

Анджанc допускает, что нападения могут совершать и повстанцы-хуситы из Йемена, однако Израиль уже ранее ослабил их возможности.

Он не исключает, что в этой войне могут быть жертвы среди гражданского населения, однако, скорее всего, их будет немного.

"У Израиля очень хорошие системы оповещения, системы противовоздушной обороны, и также США им помогут", – отметил Анджанc.

Эксперт также не считает, что начавшаяся война перерастёт в наземные бои. Однако он допускает, что Иран может совершать кибератаки или нападать на граждан Израиля в других странах.

Анджанc отметил, что США сейчас злятся на Израиль, поскольку президент США Дональд Трамп пытался достичь соглашения о прекращении иранской ядерной программы. В то же время США определённо будут защищать Израиль, потому что Израиль занимает приоритетное место во внешней политике США, подчеркнул эксперт.

Как сообщалось, Израиль в ночь на пятницу нанёс удары по ядерным объектам Ирана и другим военным целям, сообщили израильские официальные лица.

Предполагается, что в результате ударов был убит начальник Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери и высокопоставленные ядерные учёные, сообщил журналистам источник в структурах безопасности Израиля, пожелавший остаться анонимным.

Иранское государственное телевидение сообщило, что среди погибших – командующий Революционной гвардией Ирана Хоссейн Салами, бывший глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и ядерный учёный Мохаммад Мехди Техранчи.

Телевидение сообщило о взрывах в столице Ирана Тегеране и пожаре в штабе Революционной гвардии.

Также сообщалось о взрывах в городе Натанз, расположенном в 225 километрах к югу от Тегерана, где находится объект по обогащению урана.

Официальный представитель армии Израиля заявил, что удары были направлены "против иранской ядерной программы и других военных целей", передаёт BBC, не называя его имени. Представитель уточнил, что нанесены несколько десятков ударов в различных регионах страны.

Удары были направлены по ракетам дальнего радиуса действия и целям, связанным с ядерной программой, добавил представитель.

Израиль, Иран и соседний Ирак закрыли своё воздушное пространство для авиационного сообщения.

Тем временем в пятницу армия Израиля сообщила, что Иран в последние часы выпустил около 100 дронов по Израилю, и сейчас предпринимаются усилия по их перехвату.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США не участвуют в израильских ударах по Ирану и предостерёг Иран от нападений на американские интересы или персонал.

Президент США Трамп в пятницу созвал заседание Совета национальной безопасности.

Ранее уже высказывались предположения, что Израиль готовит удар по иранским ядерным объектам.

Как сообщалось, в четверг Тегеран объявил о планах строительства нового завода по обогащению урана, который станет уже третьим в Иране.

Такое заявление было сделано после принятия в тот же день Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюции, в которой Иран осуждается за невыполнение обязательств. В резолюции Тегеран предупреждён, что МАГАТЭ рассматривает возможность передачи дела в Совет Безопасности ООН.

Агентство указало, что Тегеран годами отказывался декларировать свою прежнюю ядерную деятельность, а инспекторы МАГАТЭ обнаружили следы урана и другие подозрительные доказательства на недекларированных объектах.

Тегеран утверждает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер, однако продолжает обогащать уран до высокого уровня, что усиливает опасения о приближении Ирана к созданию ядерного оружия.

Ранее Тегеран также угрожал выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Иран возобновил свою ядерную программу в 2019 году после того, как США годом ранее при первом президентстве Трампа в одностороннем порядке вышли из заключённого в 2015 году соглашения между Тегераном и мировыми державами и восстановили экономические санкции против Ирана.

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном о новом ядерном соглашении возобновились в апреле, однако после первоначального оптимизма президент США заявил, что теперь уже не столь уверен в достижении соглашения.

Читайте нас также:
#иран #израиль
0
0
0
3
0
5

Оставить комментарий

(7)
  • ЯО
    Яшка Одесский
    13-го июня

    А ведь когда-то евреи бедными и несчастными прикидывались... А теперь бомбят и уничтожают мирных жителей! И на ООН им насрать! Никто им не указ! Только пиндосы.

    6
    0
  • lg
    lo gos
    13-го июня

    Израиль - это американский проект, америкосы десятилетиями вкладывали в вооружение Израиля,

    5
    0
  • З
    Злой
    13-го июня

    Прикольно, Израиль-9.7 миллионов жителей (как в Белоруссии), Иран-96 миллионов жителей и Израиль на уши их поставил, снимаю шляпу перед Израилем- имеют мощное вооружение, продвинутые системы ПВО, передовую медицину, готовы сразиться со всем миром и надрать задницу любому кто к ним снится и всё это на небольшой территории и небольшим количеством людей.

    6
    7
  • З
    Злой
    Злой
    13-го июня

    .....сунется.....

    2
    3
  • A
    Aleks
    13-го июня

    Поживем-увидим,сможет ли Израиль решить все вопросы и сломать Иран-это не мирные дети Палестины.Стоит чуток ветру подуть в другую сторону и Израилю припомнят все . Так что не будем спешить и думать,что ,,богоизбранные,нацисты -это пупы Земли. Пупы могут надорваться или пуп развязаться.

    14
    4
  • С
    Сарказм
    Aleks
    13-го июня

    Да ладно, ядерный Иран под властью религиозных фанатиков точно не нужен ни одной вменяемой стране (включая их соседей), так что в благом деле его денуклеаризации Израилю никто мешать не будет, скорее всего большиство просто предпочтет не заметить. Тем более, что в Иране ни о каких "мирных детях" речи не идет, наносятся хирургически точные удары по военным целям, избаранным промышленным предприятиям ВПК и высшим военным чинам. Как и операцию "Паутина", эту будут еще очень долго изучать и учиться. По крайней мере в мировых СМИ основным мотивом при анализе этой операции является восхищение.

    2
    3
  • С
    Сарказм
    13-го июня

    Иксперд конечно мощный. Какая война, Израиль тупо разбомбит то, что ему мешает в Иране, те в ответ позапускают свои пукалки, 99% из которых не достигнет цели (ну может еще натравят прокси, возможности которых ограничены) и все разойдутся. Такое было уже не раз там и заканчивалось всегда одинаковою У Ирана нет ни общей границы с Израилем, ни реалистичных возможностей вести крупномасштабые военные действия на земле против него (а это единственный вариант для них создать для Израиля проблему, за счет того, что их тупо больше, причем намного). На море и в воздухе у Ирана опять же ни малейших шансов.

    3
    9
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 5 381
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 224
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу 1 226
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе 188

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 16
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 39
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 87
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
1
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 1 85
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 105
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии
Бизнес
2
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латвии 2 129
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ
Наша Латвия
Шесть месяцев без пенсии: тысячи пенсионеров в Латвии живут без выплат от РФ 16
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард
ЧП и криминал
Плеснул в лицо какой-то жидкостью: в центре Риги средь бела дня ограблен ломбард 39
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 87

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео