Долго назревавшая война между Израилем и Ираном началась, заявил агентству LETA директор Центра геополитических исследований, ассоциированный профессор Рижского университета имени Страдиня (RSU) Марис Анджанc, комментируя ночные удары Израиля по иранским ядерным объектам и другим военным целям.

Он указал, что такая война между Израилем и Ираном назревала уже несколько десятилетий. Ситуация на Ближнем Востоке начала меняться с Исламской революции в Иране в 1979 году, и с тех пор иранские лидеры заявляли, что Израиль должен быть уничтожен, объяснил Анджанc. В восьмидесятые годы Иран был занят войной с Ираком, но последние 20–30 лет, по его словам, отношения между Ираном и Израилем были довольно напряжёнными.

"Понятно, что Израиль давно заявлял, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия. США придерживались той же позиции – велись переговоры между Ираном и США о прекращении иранской ядерной программы. Видимо, Израиль понял, что настал подходящий момент для действий", – сказал Анджанc.

По его мнению, ответные удары Ирана приведут лишь к ещё большему его унижению. "Израиль – безусловно самая сильная страна на Ближнем Востоке в военном отношении, и я считаю, что у Ирана довольно мало шансов", – отметил эксперт. Он напомнил, что в апреле и октябре 2024 года Иран также наносил авиаудары по Израилю, однако те были отражены.

Анджанc допускает, что нападения могут совершать и повстанцы-хуситы из Йемена, однако Израиль уже ранее ослабил их возможности.

Он не исключает, что в этой войне могут быть жертвы среди гражданского населения, однако, скорее всего, их будет немного.

"У Израиля очень хорошие системы оповещения, системы противовоздушной обороны, и также США им помогут", – отметил Анджанc.

Эксперт также не считает, что начавшаяся война перерастёт в наземные бои. Однако он допускает, что Иран может совершать кибератаки или нападать на граждан Израиля в других странах.

Анджанc отметил, что США сейчас злятся на Израиль, поскольку президент США Дональд Трамп пытался достичь соглашения о прекращении иранской ядерной программы. В то же время США определённо будут защищать Израиль, потому что Израиль занимает приоритетное место во внешней политике США, подчеркнул эксперт.

Как сообщалось, Израиль в ночь на пятницу нанёс удары по ядерным объектам Ирана и другим военным целям, сообщили израильские официальные лица.

Предполагается, что в результате ударов был убит начальник Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери и высокопоставленные ядерные учёные, сообщил журналистам источник в структурах безопасности Израиля, пожелавший остаться анонимным.

Иранское государственное телевидение сообщило, что среди погибших – командующий Революционной гвардией Ирана Хоссейн Салами, бывший глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и ядерный учёный Мохаммад Мехди Техранчи.

Телевидение сообщило о взрывах в столице Ирана Тегеране и пожаре в штабе Революционной гвардии.

Также сообщалось о взрывах в городе Натанз, расположенном в 225 километрах к югу от Тегерана, где находится объект по обогащению урана.

Официальный представитель армии Израиля заявил, что удары были направлены "против иранской ядерной программы и других военных целей", передаёт BBC, не называя его имени. Представитель уточнил, что нанесены несколько десятков ударов в различных регионах страны.

Удары были направлены по ракетам дальнего радиуса действия и целям, связанным с ядерной программой, добавил представитель.

Израиль, Иран и соседний Ирак закрыли своё воздушное пространство для авиационного сообщения.

Тем временем в пятницу армия Израиля сообщила, что Иран в последние часы выпустил около 100 дронов по Израилю, и сейчас предпринимаются усилия по их перехвату.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США не участвуют в израильских ударах по Ирану и предостерёг Иран от нападений на американские интересы или персонал.

Президент США Трамп в пятницу созвал заседание Совета национальной безопасности.

Ранее уже высказывались предположения, что Израиль готовит удар по иранским ядерным объектам.

Как сообщалось, в четверг Тегеран объявил о планах строительства нового завода по обогащению урана, который станет уже третьим в Иране.

Такое заявление было сделано после принятия в тот же день Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюции, в которой Иран осуждается за невыполнение обязательств. В резолюции Тегеран предупреждён, что МАГАТЭ рассматривает возможность передачи дела в Совет Безопасности ООН.

Агентство указало, что Тегеран годами отказывался декларировать свою прежнюю ядерную деятельность, а инспекторы МАГАТЭ обнаружили следы урана и другие подозрительные доказательства на недекларированных объектах.

Тегеран утверждает, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер, однако продолжает обогащать уран до высокого уровня, что усиливает опасения о приближении Ирана к созданию ядерного оружия.

Ранее Тегеран также угрожал выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Иран возобновил свою ядерную программу в 2019 году после того, как США годом ранее при первом президентстве Трампа в одностороннем порядке вышли из заключённого в 2015 году соглашения между Тегераном и мировыми державами и восстановили экономические санкции против Ирана.

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном о новом ядерном соглашении возобновились в апреле, однако после первоначального оптимизма президент США заявил, что теперь уже не столь уверен в достижении соглашения.