В прошлом месяце президент США Дональд Трамп представил проект новой американской системы противоракетной обороны под названием «Золотой купол». Название отсылает к израильскому «Железному куполу», который защищает территорию страны от ракет малой дальности и снарядов, включая минометные и артиллерийские. Однако планы Трампа гораздо амбициознее — новая система должна обеспечивать защиту континентальной части США от гиперзвуковых, крылатых и баллистических ракет, включая ядерные.

На разработку «Золотого купола» Конгресс просят выделить аванс в размере $25 000 000 000, а в последующие три года — еще $175 000 000 000. Трамп заявил, что проект будет завершен в течение его нынешнего президентского срока и обеспечит защиту территории США с «почти стопроцентной» эффективностью.

Самая амбициозная часть проекта «Золотой купол» — размещение перехватчиков в космосе. Сама идея ненова: первые космические системы ПРО разрабатывались еще при Рональде Рейгане — почти 40 лет назад. Однако в итоге программу свернули из-за серьезных технических трудностей, крайне высоких затрат и изменения политической обстановки — окончания холодной войны.

С 1990-х годов, а особенно в последнее десятилетие, технологии противоракетной обороны значительно продвинулись вперед, что подтверждают, например, события в Украине. Тем не менее масштабы и стоимость проекта, озвученные Трампом, почти наверняка не соответствуют реальности, а сам план вряд ли выполним в установленный срок, утверждает Фабиан Хоффманн, исследователь вопросов ядерной и ракетной безопасности в Университете Осло.

Во-первых, ряд компонентов «Золотого купола», о которых говорил Трамп (особенно перехватчики в космосе) требуют разработки с нуля. Проектирование, создание прототипов и развертывание полноценных систем, включая их выведение на орбиту, займет годы, если не десятилетия — даже если США попытаются использовать имеющиеся у них технологии для ускорения этого процесса.

Серьезным вызовом станут и расходы. Согласно независимой оценке Бюджетного управления Конгресса, развертывание эффективной системы космических перехватчиков, способной надежно защитить США от ограниченной ядерной угрозы со стороны Северной Кореи, обойдется в $160–$540 миллиардов за 20 лет. При этом в данном случае речь идет лишь о сравнительно небольшом числе примитивных межконтинентальных баллистических ракет КНДР с ограниченными возможностями обхода обороны.

Система защиты от гораздо более крупных и высокотехнологичных арсеналов Китая и России, включающих несколько сотен межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками, оснащенных сложными средствами обхода ПРО противника, обойдется в разы дороже. Ее стоимость почти наверняка превысит запрошенные у Конгресса $200 миллиардов и, очень вероятно, достигнет нескольких триллионов.

Со времен холодной войны вывод военных систем в космос стал значительно дешевле — во многом благодаря частным компаниям, предлагающим недорогие орбитальные пуски, в том числе для государственных заказчиков, — но стоимость самих перехватчиков и вспомогательных средств по-прежнему остается крайне высокой.

По самым сдержанным оценкам, производство и обслуживание одного космического перехватчика в течение его жизненного цикла может стоить от $100 000 000 до $300 000 000. Поскольку такие перехватчики должны постоянно присутствовать на орбите и быть способными сбивать ракеты на ранней стадии полета в строго определенных районах и в кратчайшие сроки, «Золотой купол», вероятнее всего, потребует создания орбитальной группировки, насчитывающей тысячи спутников.

Чтобы обеспечить работу такой структуры, США придется существенно нарастить возможности космического наблюдения и систем раннего предупреждения. Это, скорее всего, потребует выделения десятков миллиардов долларов на создание спутников, способных отслеживать возникающие ракетные угрозы и передавать данные перехватчикам.

Кроме того, космическая система ПРО почти наверняка не сможет обеспечить обещанный Трампом уровень эффективности, близкий к ста процентам. Об этом можно с уверенностью говорить на примере Украины, где даже современные системы ПРО, такие как IRIS-T или NASAMS, действующие против гораздо менее сложных целей (в основном дозвуковых крылатых ракет и беспилотников), не достигают стопроцентных результатов. Комплекс Patriot, предназначенный для перехвата баллистических ракет малой дальности, по имеющимся данным, демонстрирует эффективность на уровне 70–80%, хотя ее можно повысить за счет запуска нескольких перехватчиков по одной цели.

Помимо вопросов реализуемости и стоимости проекта, остаются и политические риски. Даже если США решат всё же выделить огромные средства на развертывание космической системы ПРО, хотя бы формально способной противостоять ядерной угрозе со стороны сопоставимых противников, нет оснований полагать, что Китай и Россия останутся безучастными. Напротив, почти наверняка обе страны сделают всё, чтобы нарастить и модернизировать свои ядерные арсеналы.

Для России это, вероятно, окажется более затруднительным, учитывая бюджетные и технологические ограничения, с которыми она сталкивается — по крайней мере, в сравнении с Китаем. Тем не менее, вполне вероятно, что Россия будет готова пойти на серьезные жертвы и сократить расходы по другим направлениям, чтобы сохранить свой ядерный потенциал.

Некоторые аналитики — как правило, специализирующиеся в сфере контроля над ядерными вооружениями — утверждают, что любые проекты стратегической противоракетной обороны одновременно технически нереализуемы и ведут к дестабилизации ситуации в мире. Однако другие справедливо указывают на противоречия такого подхода: если система неэффективна — и воспринимается как таковая потенциальными противниками — она вряд ли будет рассматриваться как угроза.

Реальная проблема с такими проектами, как «Золотой купол», заключается в том, что они могут оказаться эффективными — и потому действительно дестабилизирующими. В последние годы технологии противоракетной обороны — особенно в американских системах — существенно продвинулись вперед. Хотя основная задача кинетического перехватчика по-прежнему сводится к попытке сбить пулю пулей (но на скоростях, в несколько раз превышающих скорость обычных боеприпасов), современные технологии делают ее всё более осуществимой.

Если США начнут масштабные инвестиции в стратегическую систему ПРО, Китаю и России придется ответить аналогичными мерами, поскольку такие действия будут восприниматься как реальная угроза их потенциалу ядерного сдерживания. Эти шаги, в свою очередь, могут быть восприняты в Вашингтоне как агрессия, что приведет к очередным инвестициям в противоракетную оборону (и, вероятно, в наступательные вооружения тоже), и может запустить новую гонку вооружений.

Гонка вооружений не обязательно невыгодна ее участникам. В конце холодной войны инвестиции США в передовое ядерное и обычное оружие отчасти были направлены на то, чтобы перегрузить советскую экономику, у которой и так были серьезные структурные проблемы. Американские стратеги исходили из того, что СССР не сможет поддерживать такие же расходы без риска экономической нестабильности. Однако эта логика вряд ли применима сегодня — по крайней мере в отношении Китая. Рост китайской экономики замедлился, но нет никакой речи об угрозе ее краха. При этом США сталкиваются с рекордно высоким соотношением государственного долга к ВВП, что вызывает вопросы об устойчивости долгосрочных оборонных расходов. Поэтому совсем не факт, что в затяжной ядерной гонке Соединенные Штаты смогут добиться стратегического преимущества над Китаем.