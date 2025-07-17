ЦАХАЛ ударил по католическому храму в Газе

Два человека убиты в результате предполагаемого удара Израиля по единственной католической церкви в секторе Газа, ранен настоятель. Папа римский Лев XIV призвал к "немедленному прекращению огня".

Два человека убиты в результате предполагаемого удара Израиля по единственной католической церкви в секторе Газа - комплексу храма Святого семейства. Об этом в четверг, 17 июля, сообщили агентства AFP и Reuters.

По данным Латинского патриархата Иерусалима, минимум четыре человека получили ранения, включая настоятеля прихода Святого Семейства Габриэля Романелли. Зданию нанесен ущерб.

ЦАХАЛ проведет расследование

В МИД Израиля уже прокомментировали произошедшее. "Израиль никогда не выбирает в качестве мишени церкви или религиозные объекты", - написало министерство иностранных дел в соцсети X. Израиль "глубоко сожалеет о повреждении церкви Святого Семейства в городе Газа и жертвах среди гражданского населения", добавили там. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проведет расследование.