ЦАХАЛ ударил по католическому храму в Газе

Дата публикации: 17.07.2025
Deutsche Welle
ЦАХАЛ ударил по католическому храму в Газе

Два человека убиты в результате предполагаемого удара Израиля по единственной католической церкви в секторе Газа, ранен настоятель. Папа римский Лев XIV призвал к "немедленному прекращению огня".

Два человека убиты в результате предполагаемого удара Израиля по единственной католической церкви в секторе Газа - комплексу храма Святого семейства. Об этом в четверг, 17 июля, сообщили агентства AFP и Reuters.

По данным Латинского патриархата Иерусалима, минимум четыре человека получили ранения, включая настоятеля прихода Святого Семейства Габриэля Романелли. Зданию нанесен ущерб.

ЦАХАЛ проведет расследование

В МИД Израиля уже прокомментировали произошедшее. "Израиль никогда не выбирает в качестве мишени церкви или религиозные объекты", - написало министерство иностранных дел в соцсети X. Израиль "глубоко сожалеет о повреждении церкви Святого Семейства в городе Газа и жертвах среди гражданского населения", добавили там. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проведет расследование.

#израиль #сектор газа
(1)
  • A
    Aleks
    18-го июля

    А сколько б было воплей,если бы Россия случайно попала в Главную синагогу Украины в Днепропетровске?😂Да Путина б уже уволили нахрен .Это ж святое для украинской и российской власти как и Израиля. Т е синагоги трогать нельзя-то ,типа,антисемитизм и разжигание,а уничтожать православные храмы и католические -это в порядке вещей?! Ну,не обессудьте,если что начнется .👽

    2
    1

