Потренируйтесь на русских: иностранная «оборонка» приглашена испытывать оружие в Украине

Дата публикации: 18.07.2025
Euronews
Потренируйтесь на русских: иностранная «оборонка» приглашена испытывать оружие в Украине
ФОТО: twitter

Украинский инкубатор оборонных технологий Brave1 объявил о программе "Испытания в Украине", в рамках которой прототипы будут приниматься от стран-союзников, испытываться в реальном времени на поле боя с предоставлением подробные отчеты для усовершенствования.

Согласно новой программе, запущенной в четверг, иностранные оборонные компании теперь могут испытывать свое новейшее оружие в Украине.

Brave1, инкубатор оборонных технологий, поддерживаемый украинским правительством, объявил об инициативе "Испытания в Украине", в рамках которой правительства стран-союзниц могут передавать прототипы беспилотников, боеприпасов, морских беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы и продуктов, управляемых искусственным интеллектом, для тестирования на поле боя.

В обмен на это Brave1 предоставит подробный отчет о том, как они показали себя на поле боя, и предложит дополнительные изменения, которые необходимо внести в режиме реального времени.

Участников программы также сведут с украинским производителем, работающим над аналогичной технологией, для "совместного производства и ускорения внедрения".

"Мы готовы помочь компаниям из стран-партнеров в разработке, тестировании и доработке технологий, которые действительно работают на поле боя", - заявил в пресс-релизе Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины.

"Это шанс получить опыт, который просто невозможно смоделировать в лаборатории".

Украина принимает участие в усилиях ЕС по перевооружению

Объявление о программе Brave1 последовало за рядом недавних инициатив по вовлечению украинских оборонных стартапов в более широкие усилия ЕС по перевооружению.

На прошлой неделе инкубатор объявил о партнерстве BraveTechEU, в рамках которого Brave1, Европейский оборонный фонд (EDF) и Схема оборонных инноваций ЕС (EUDIS) разделят до 100 миллионов евро на создание новых технологий путем финансирования оборонных хакатонов, встреч с инвесторами и исследований.

ЕС также активировал кредитный инструмент "SAFE" на 150 миллиардов евро, который позволяет государствам занимать деньги для совместных оборонных проектов. Не менее 65% компонентов оружия должны быть получены из стран ЕС или Украины.

В Украине создана совместная группа ЕС-Украина по оборонно-промышленному сотрудничеству для интеграции Украины в "экосистему оборонных технологий".

Украина также подписала соглашение с Данией на сумму 67 миллионов евро, чтобы позволить своим оборонным компаниям создавать свои разработки на датской земле, что является первым в своем роде начинанием.

Крупнейшие европейские оборонные компании, включая шведскую SAAB, норвежскую Kongsberg, франко-германскую KNDS, немецкую Rheinmetall и американскую Raytheon, по сообщениям, расширяют свое присутствие на территории Украины, говорится в июньском пресс-релизе Министерства обороны Украины.

Тем не менее, эксперты ранее говорили Euronews Next, что Украина должна быть включена в "общее планирование" с ЕС, потому что они могут предоставить комментарии и критику классического оружия, которое составляет значительную часть их стратегий закупок.

#вооружение #война на украине
(1)
  • С
    Сарказм
    18-го июля

    Ну когда-то один очень недалекий политик пониженной ответственности и моральных принципов с мерзкой ухмылкой вещал, что "лучшего полиона для обкатки нашего оружия, чем Сирия не придумать". Прошло 10 лет и теперь, тадааам, в роли подопытных кроликов на фарш внезапно стали тогдашние "испытатели-обкатчики". Бумеранг такой бумеранг

    8
    17

