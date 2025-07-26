Baltijas balss logotype

Инопланетяне могут атаковать Землю осенью 2025 года - астрономы США 7 7519

Дата публикации: 26.07.2025
Инопланетяне могут атаковать Землю осенью 2025 года - астрономы США
ФОТО: Global Look Press

NYP: враждебный космический корабль инопланетян может атаковать Землю в ноябре.

Обнаруженный астрономами таинственный межгалактический объект потенциально может быть «враждебным» кораблем, который планирует атаку на Землю в ноябре. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на астрофизиков Гарварда.

По данным нового спорного исследования небольшой группы ученых, если гипотеза окажется верной, то ее последствия могут оказаться катастрофическими для всего человечества.

Межзвездное образование получило обозначение 3I/ATLAS. Его исследователи обнаружили на космических просторах 1 июля. Как показывают предварительные наблюдения, это может быть комета диаметром до 24 километров — она больше, чем Манхэттен. По оценкам ученых, это может быть замаскированный образец внеземной шпионской технологии.

Когда 3I/ATLAS приблизится к Солнцу в конце ноября, его будет сложно зафиксировать, поскольку он скроется из земного поля зрения, утверждает известный астрофизик из Гарварда Ави Леб.

«Это может быть сделано намеренно, чтобы избежать детальных наблюдений с помощью наземных телескопов в период максимальной яркости объекта или когда на Землю отправляются приборы с этой скрытой точки наблюдения», — заявил Леб.

Авраам «Ави» Лёб — израильский и американский физик-теоретик, работающий в области астрофизики и космологии. Лёб — профессор наук имени Фрэнка Б. Бэрда-младшего в Гарвардском университете США, где с 2007 года он является директором Института теории и вычислений в Центре астрофизики.

(7)
  • К
    Кайзер
    26-го июля

    Ну хоть есть надежда, что если нас захватят инопланетяне, может хоть дороги починят и мост покрасят. ))))

    13
    0
  • Д
    Дед
    26-го июля

    Придут инопланетяне и наведут порядок в Латвии. это мало реалистический сценарий, а то, что наши политики, вовсе фантастический.

    21
    1
  • JU
    Jazeps Urlauskis
    26-го июля

    Хоть что-то новенькое, а то война, пуķин, украина, школы, деньги, топлиао, газ, потепление... А тут как мёд на уши - инопланетное вторжение! 🔥

    34
    1
  • З
    Злой
    26-го июля

    Хотя с другой стороны америкозы намекают на то что мистер Пу наконец-то перестанет быть добрым и ударит не по-детски современным оружием и перестанет воевать на уровне 1-ой мировой, в рукопашную.

    21
    1
  • З
    Злой
    26-го июля

    Побыстрее бы, а то сегодняшнее население планеты полностью изжило себя и требуется перезагрузка, чтобы это население сгинуло навсегда а на замену пришло более разумное!

    22
    2
  • Лк
    Летучий корабль
    Злой
    26-го июля

    Начни с себя. Сгинь, как менее разумная часть населения планеты.

    6
    6
  • VS
    Vad Sorry
    26-го июля

    Интересно что они там курят??

    35
    2
Читать все комментарии

Видео