Инопланетяне могут атаковать Землю осенью 2025 года - астрономы США

Обнаруженный астрономами таинственный межгалактический объект потенциально может быть «враждебным» кораблем, который планирует атаку на Землю в ноябре. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на астрофизиков Гарварда.

По данным нового спорного исследования небольшой группы ученых, если гипотеза окажется верной, то ее последствия могут оказаться катастрофическими для всего человечества.

Межзвездное образование получило обозначение 3I/ATLAS. Его исследователи обнаружили на космических просторах 1 июля. Как показывают предварительные наблюдения, это может быть комета диаметром до 24 километров — она больше, чем Манхэттен. По оценкам ученых, это может быть замаскированный образец внеземной шпионской технологии.

Когда 3I/ATLAS приблизится к Солнцу в конце ноября, его будет сложно зафиксировать, поскольку он скроется из земного поля зрения, утверждает известный астрофизик из Гарварда Ави Леб.

«Это может быть сделано намеренно, чтобы избежать детальных наблюдений с помощью наземных телескопов в период максимальной яркости объекта или когда на Землю отправляются приборы с этой скрытой точки наблюдения», — заявил Леб.

Авраам «Ави» Лёб — израильский и американский физик-теоретик, работающий в области астрофизики и космологии. Лёб — профессор наук имени Фрэнка Б. Бэрда-младшего в Гарвардском университете США, где с 2007 года он является директором Института теории и вычислений в Центре астрофизики.