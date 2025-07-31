Baltijas balss logotype

Дата публикации: 31.07.2025
Рада поддержала возвращение полномочий антикоррупционным органам Украины
ФОТО: Global Look Press

Депутат Геращенко: Рада приняла закон о возвращении полномочий НАБУ и САП. Напомним, ранее ЕС приостановил финансовую помощь Киеву из-за ситуации с НАБУ и САП.

Верховная Рада Украины приняла закон о возвращении полномочий Национальному антикоррупционному бюро страны (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат парламента республики Ирина Геращенко.

«Законопроекты о восстановлении полномочий НАБУ — САП поддержало конституционное большинство, 319 депутатов», — написала она.

По ее словам, фракция партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» голосовала за законопроект в полном составе. При этом от правящей партии «Слуга народа» президента Владимира Зеленского документ поддержали лишь 197 депутатов.

22 июля Верховная Рада одобрила закон о сокращении полномочий антикоррупционных органов страны. В тот же день его подписал Зеленский.

Ранее Евросоюз (ЕС) «поставил на паузу» все финансирование Украины в связи с ограничением полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

    Ехидный
    31-го июля

    законы лепят как пирожки !!!! сегодня приняли - завтра отменили !!! и не скажешь , что штаны просиживают - постоянный круговорот законов , аж пообедать некогда !!!

