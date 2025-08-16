В России произошел взрыв на военном заводе: много погибших и раненых

Число жертв взрыва в пороховом цеху завода "Эластик" в Рязанской области выросло до 11, пострадали 130 человек, из них 29 находятся в больницах. 18 августа объявлено в регионе днем траура, пишет DW .

В Рязанской областиувеличилось число жертв и пострадавших в результате взрыва и пожара на военном заводе "Эластик". Общее число погибших выросло до 11, пострадали 130 человек, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу, 16 августа. Из них 29 человек госпитализированы: 13 пациентов находятся в больницах Рязани, 16 переведены в медицинские центры Москвы, отмечает оперштаб Рязанской области.

"Продолжаются поисково-спасательные работы на месте происшествия. За вчерашний вечер и минувшую ночь МЧС и Росгвардия спасли из-под завалов трех человек. В ходе разбора завалов были обнаружены и извлечены тела еще двух человек", - говорится в сообщении МЧС. Всего, по данным ведомства, к ликвидации последствий привлечены более 360 человек и 90 единиц техники.

18 августа в Рязанской области будет объявлено днем траура, сообщил в Telegram губернатор региона Павел Малков. Он пообещал "оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим".

15 августа своим распоряжением глава региона ввел режим чрезвычайной ситуации на территории Шиловского муниципального района. По факту пожара возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Второй взрыв на заводе "Эластик" за пять лет

В пороховом цеху военного завода "Эластик" Рязанской области 15 августа произошел взрыв и начался сильный пожар. В официальных сообщениях властей говорилось лишь о "возгорании в цехе" неназванного предприятия в Шиловском районе. Завод находится в лесной местности. По данным госреестра РФ, там производят оружие и боеприпасы. Судя по данным "Яндекс.карт", на фасаде предприятия размещен баннер "Всё для фронта" и работник со снарядом в руках.

В октябре 2021 года при взрыве в цеху того же завода погибли 17 человек.