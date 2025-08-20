«Пропаганда»! Белорусская независимая журналистка не нашла очередей к врачам в Латвии

Журналист независимого белорусского издания «Зеркало» провела расследование, чтобы проверить утверждения белорусских государственных СМИ о якобы длительных сроках ожидания записи к врачу в Латвии.

Она пришла к выводу, что ситуация с медицинским обслуживанием в Латвии не так плоха, как это представляют «пропагандистские материалы», и что утверждения о многолетних очередях к врачам являются преувеличением.

Утверждения о многолетних очередях к врачам в Риге проверялась при изучении данных на официальном сайте rindaspiearsta.lv, где публикуется информация о доступности медицинских услуг, оплачиваемых государством.

«Зеркало» обнаружило, что, хотя в одной латвийской клинике, чтобы попасть к ревматологу, действительно нужно ждать около шести лет, зато в других учреждениях запись возможна уже через пять дней. Аналогично с консультациями невролога, офтальмолога и эндокринолога. Они доступны в течение недели или месяца, а больницы с очередями на 1000+ дней встречаются и в Беларуси. Таким образом, пропагандистские заявления о «многолетнем ожидании» сильно преувеличены, сделало вывод издание.

С подробным расследованием можно ознакомиться здесь.