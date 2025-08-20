Baltijas balss logotype
«Пропаганда»! Белорусская независимая журналистка не нашла очередей к врачам в Латвии 2 852

В мире
Дата публикации: 20.08.2025
grani.lv
«Пропаганда»! Белорусская независимая журналистка не нашла очередей к врачам в Латвии

Журналист независимого белорусского издания «Зеркало» провела расследование, чтобы проверить утверждения белорусских государственных СМИ о якобы длительных сроках ожидания записи к врачу в Латвии.

Она пришла к выводу, что ситуация с медицинским обслуживанием в Латвии не так плоха, как это представляют «пропагандистские материалы», и что утверждения о многолетних очередях к врачам являются преувеличением.

Утверждения о многолетних очередях к врачам в Риге проверялась при изучении данных на официальном сайте rindaspiearsta.lv, где публикуется информация о доступности медицинских услуг, оплачиваемых государством.

«Зеркало» обнаружило, что, хотя в одной латвийской клинике, чтобы попасть к ревматологу, действительно нужно ждать около шести лет, зато в других учреждениях запись возможна уже через пять дней. Аналогично с консультациями невролога, офтальмолога и эндокринолога. Они доступны в течение недели или месяца, а больницы с очередями на 1000+ дней встречаются и в Беларуси. Таким образом, пропагандистские заявления о «многолетнем ожидании» сильно преувеличены, сделало вывод издание.

С подробным расследованием можно ознакомиться здесь.

#медицина #мнения #пропаганда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • Ч
    Чангл
    20-го августа

    Что она несёт? Я записался к травматологу. Один раз после месяца перенесли, теперь в конце сентября и это не за 4 евро а по 65. Лучше пусть рот закрывает 🤬🤬🤬

    19
    1
  • LB
    Lidija Belonosova
    20-го августа

    От этого заключения журналистки половина населения Латвии может ,,выпасть в осадок,, ! В апреле месяце я обзвонила все центры Риги , чтобы записаться к гастроэнтерологу по госпрограмме. Ответ один- ждать год! Я плюнула и воспользовалась интернетом вместо врача !Записали в апреле в очередь на эхокардиограмму на конец года . А нашу прессу журналисты не читают? Там ясно сказано - запись к врачам уже на 2027 год ! И где учат этих ,,независимых,, журналистов ? Три класса , четвертый - коридор !

    23
    1

