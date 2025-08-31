Baltijas balss logotype
Латвийцы - одни из самых неудовлетворённых своей финансовой ситуацией в Европе 1 273

В мире
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Латвийцы - одни из самых неудовлетворённых своей финансовой ситуацией в Европе

Согласно данным Eurostat за 2022 год, жители страны оценили её в среднем на 5,9 балла из 10. Это ниже, чем средний показатель по ЕС (6,6), и сопоставимо с Венгрией. Хуже дела обстоят лишь в Словакии, Хорватии, Греции и Болгарии.

Cамые довольные своей финансовой жизнью европейцы живут в Нидерландах и Финляндии, где оценки достигают 7,6 балла, а также в Швейцарии и скандинавских странах. Германия, несмотря на мощную экономику, показала лишь 6,8 балла, что ближе к середине списка. На другом конце рейтинга - Болгария (4,6) и Турция (4,7).

В Румынии при относительно скромных доходах уровень удовлетворённости оказался выше, чем можно было ожидать, сообщает Euronews Business.

Эксперты подчёркивают: материальное положение семьи - это не только вопрос расходов и сбережений, но и фактор общего ощущения благополучия. Латвия, оказавшись среди стран с низким индексом, демонстрирует тревожный сигнал: значительная часть общества чувствует себя финансово незащищённой, даже несмотря на формальный рост экономики.

Ключевые цифры Eurostat (2022):

ЕС в среднем - 6,6 Нидерланды и Финляндия - 7,6 Швейцария - 7,5 Германия - 6,8 Латвия - 5,9 Болгария - 4,6

#благосостояние
(1)
  • A
    Aleks
    31-го августа

    Чего достигла Латвия за 30 лет ,,независимости,,-титула -страна-антигерой куда и где не копни .

    16
    1

