Латвийцы - одни из самых неудовлетворённых своей финансовой ситуацией в Европе

Согласно данным Eurostat за 2022 год, жители страны оценили её в среднем на 5,9 балла из 10. Это ниже, чем средний показатель по ЕС (6,6), и сопоставимо с Венгрией. Хуже дела обстоят лишь в Словакии, Хорватии, Греции и Болгарии.

Cамые довольные своей финансовой жизнью европейцы живут в Нидерландах и Финляндии, где оценки достигают 7,6 балла, а также в Швейцарии и скандинавских странах. Германия, несмотря на мощную экономику, показала лишь 6,8 балла, что ближе к середине списка. На другом конце рейтинга - Болгария (4,6) и Турция (4,7).

В Румынии при относительно скромных доходах уровень удовлетворённости оказался выше, чем можно было ожидать, сообщает Euronews Business.

Эксперты подчёркивают: материальное положение семьи - это не только вопрос расходов и сбережений, но и фактор общего ощущения благополучия. Латвия, оказавшись среди стран с низким индексом, демонстрирует тревожный сигнал: значительная часть общества чувствует себя финансово незащищённой, даже несмотря на формальный рост экономики.

Ключевые цифры Eurostat (2022):

ЕС в среднем - 6,6 Нидерланды и Финляндия - 7,6 Швейцария - 7,5 Германия - 6,8 Латвия - 5,9 Болгария - 4,6