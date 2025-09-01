Землетрясение в Афганистане: 800 погибших

В результате землетрясения магнитудой 6, произошедшего в воскресенье вечером на востоке Афганистана, погибли более 800 человек, сообщил пресс-секретарь талибского правительства, пишет LETA со ссылкой на DPA, AP и AFP.

По словам Забихуллы Мужахида, в провинции Конар погибли около 800 человек и 2500 получили ранения. В провинции Нангархар жертвами стали 12 человек, ещё 255 пострадали.

Так как землетрясение произошло в отдалённой горной местности, "потребуется время, чтобы получить точную информацию о числе жертв и разрушениях инфраструктуры", отметил представитель Министерства здравоохранения Афганистана Шарафат Замaн.

"Мы начали масштабную спасательную операцию и мобилизовали сотни людей для помощи жителям пострадавших районов", — заявил он.

Землетрясение произошло в воскресенье поздно вечером в 23:47 по местному времени на востоке Афганистана недалеко от границы с Пакистаном. Эпицентр находился в 27 километрах к востоку-северо-востоку от Джалалабада в провинции Нангархар. Гипоцентр залегал на глубине всего восьми километров.