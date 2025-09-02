Baltijas balss logotype
Президент Польши вновь требует от Германии репарации

В мире
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Президент Польши вновь требует от Германии репарации
ФОТО: пресс-фото

Новый президент Польши Кароль Навроцкий в понедельник во время церемонии, посвящённой 86-й годовщине начала Второй мировой войны, вновь потребовал от Германии репарации за ущерб, причинённый нацистами, пишет ЛЕТА со ссылкой на EURACTIV.

«Нам необходимо решить вопрос репараций от германского государства, и я, как президент Польши, недвусмысленно этого требую ради общего блага», – заявил Навроцкий, призвав правительство во главе с премьер-министром Дональдом Туском оказать на Берлин необходимое давление.

Реагируя на заявления президента, министр иностранных дел Радослав Сикорский признал, что несмотря на моральное право Польши на получение компенсации, «эта тема безнадёжна». Тем не менее он выразил поддержку инициативе Навроцкого.

Германия ранее неоднократно отклоняла требования Польши, утверждая, что Варшава отказалась от компенсаций за преступления нацистов ещё в 1953 году и что вопрос исчерпан.

Польша, в свою очередь, указывает, что решение 1953 года об отказе от репараций касалось исключительно коммунистической Восточной Германии — так называемой Германской Демократической Республики (ГДР), и что это решение было принято нелегитимным марионеточным коммунистическим правительством под давлением СССР.

Варшава также отвергает утверждения Берлина о том, что вопрос якобы был окончательно урегулирован с подписанием Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии 1990 года, который стал международной основой для объединения Германии.

Договор тогда подписали Восточная и Западная Германия, а также четыре бывшие оккупационные державы — США, Франция, Великобритания и Советский Союз.

Согласно оценкам, сделанным в период предыдущего правительства, сформированного ныне находящейся в оппозиции национал-консервативной партией «Право и справедливость» (PiS), Польше причитаются репарации в размере 6,2 триллиона злотых (1,5 триллиона евро).

После того как правительство PiS было сменено кабинетом, сформированным Туском, Сикорский в феврале прошлого года заявил, что Польша не будет настаивать на репарационных требованиях к Германии.

Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    2-го сентября

    Молодцы поляки..Видя ,сколько денег Израиль,который совсем не пострадал)) в войне ,получил от Германии-60 млрд ,то Польша и поляки точно пострадали. Все делают правильно и только Путман ничего не требует,ведь русских погибло гораздо больше ,чем всех евреев вместе взятых,что его очень радует ..

    2
    4
  • AK
    Anton Kvaskov
    Aleks
    2-го сентября

    Алекс....выпей таблетку,а то мамка заругает.

    2
    0
  • ТТ
    Тим Тим
    2-го сентября

    Интересно,как запоют поляки,если у Них репарации попросят чехи за Тешинскую Силезию,которую они военным путём захватили и присоединили в 1938?

    6
    0
Читать все комментарии

