Сладиньш о фиктивных схемах компенсаций в армии РФ: «Когда-то за это полагалась смертная казнь!»

В мире
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Сладиньш о фиктивных схемах компенсаций в армии РФ: «Когда-то за это полагалась смертная казнь!»
ФОТО: Unsplash

О фиктивных схемах получения компенсаций российскими военными в передаче TV24 «Актуальное о военных действиях в Украине» рассказал майор Национальных вооружённых сил, офицер штаба Земессардзе Янис Сладиньш, пишет LA.LV.

«Главное управление разведки Украины считает, что российские военные, включая офицеров, занимаются самоповреждениями и создали фиктивную схему для получения компенсаций. В России задержан подполковник спецподразделений вооружённых сил Фролов, который по документам ранен четыре раза», – отметил Сладиньш.

«Он рассказывает об успешной работе снайперской группы и спасении товарищей. За эти “подвиги” Фролов получил четыре ордена Мужества и две медали Мужества», – сообщил Сладиньш.

Сейчас он задержан в России за мошенническую схему, и это лишь один известный случай, но таких случаев наверняка очень много. Случаи самоповреждений были во всех войнах, однако когда-то за это полагалась смертная казнь, подчеркнул майор НВС.

По его словам, самое простое наказание сейчас — понижение в звании до рядового с отправкой на передовую. Есть случаи, когда российские офицеры как рядовые действовали в штурмовых группах: их понизили, лишили всего, и за определённые преступления они согласились воевать как рядовые, добавил Сладиньш.

#война рф и украины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
2
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • З
    Злой
    2-го сентября

    Интересно будет посмотреть как этот , мягко говоря, человек с лишним весом, будет драпать от вежливых людей.

    5
    3
  • A
    Aleks
    2-го сентября

    Можно подумать,,что так только в России. В капиталистических странах нет же никакой идеологии,а главное-это деньги Россия ничем не отличается от Латвии,где поступали бы точно так же. Золотой Телец соросят на первом месте, а остальное вообще в дальних рядах.Как можно воевать типа за Родину за деньги?! Тут или за Родину или за деньги.. 👽

    15
    7

Видео