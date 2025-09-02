Трамп оценил развитие отношений России и Китая

Трамп заявил, что не обеспокоен из-за хороших отношений России и Китая.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит формирование оси, которая, как ему кажется, настроена против США. В том числе во время интервью радиоведущему Скотту Дженнингсу он упомянул сотрудничество России и Китая.

«Нет, я совершенно не обеспокоен», — ответил глава государства на соответствующий вопрос.

Дональд Трамп также выразил уверенность, что Россия и КНР никогда не применят свои вооруженные силы против США.