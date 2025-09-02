Угроза России и Китая толкает Европу к оружейному буму

Стремясь укрепить безопасность, многие страны вкладывают значительные средства в модернизацию своих вооружённых сил, которой пренебрегали после окончания холодной войны в надежде на то, что эпоха международного военного противостояния и гонка вооружений закончились. Необходимость помощи союзникам в Украине и укрепления собственной обороноспособности привела к взрывному росту производства оружия и боеприпасов.

Один из наиболее значительных вкладов в это направление внёс и уже начал расширять производство немецкий производитель оружия "Rheinmetall", который на прошлой неделе открыл крупнейший новый завод по производству боеприпасов в Европе.

AFP пишет, что стремительное развитие производства оружия и повышение боевой готовности в Европе началось именно после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Этому в определённой степени способствовало и обращение президента США Дональда Трампа к Европе с призывом взять на себя большую ответственность за собственную оборону, а к членам НАТО - увеличить расходы на оборону.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, присутствовавший на церемонии открытия нового завода "Rheinmetall" в прошлую среду, сообщил, что производство артиллерийских снарядов в Европе сейчас в шесть раз превышает показатель двухлетней давности.

"Это абсолютно необходимо для нашей безопасности, для продолжения поддержки Украины в её нынешней борьбе и для сдерживания любой агрессии в будущем. Китай и Россия производят оружие и тяжёлую военную технику в невероятных масштабах и тайно, бросая нам вызов, но Европа и Соединённые Штаты совместно встали на путь трансформации в оборонной промышленности", - заявил генеральный секретарь НАТО.

Он также добавил, что теперь Европе необходимо приложить аналогичные усилия для увеличения производства более сложной продукции, такой как танки и системы ПВО. Новый завод "Rheinmetall" расположен в Унтерлюссе, в федеральной земле Нижняя Саксония на севере Германии. Его площадь составляет около 30 000 квадратных метров, что соответствует размеру пяти футбольных полей. Ожидается, что первоначальная мощность производства составит около 25 тысяч артиллерийских снарядов в год, а к 2027 году она увеличится до 350 тысяч.