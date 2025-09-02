Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Угроза России и Китая толкает Европу к оружейному буму 0 342

В мире
Дата публикации: 02.09.2025
LETA
Угроза России и Китая толкает Европу к оружейному буму
ФОТО: Unsplash.com

Вторжение России в Украину и потенциальная угроза Кремля другим европейским странам существенно изменили развитие европейской оборонной индустрии, пишет Diena.

Стремясь укрепить безопасность, многие страны вкладывают значительные средства в модернизацию своих вооружённых сил, которой пренебрегали после окончания холодной войны в надежде на то, что эпоха международного военного противостояния и гонка вооружений закончились. Необходимость помощи союзникам в Украине и укрепления собственной обороноспособности привела к взрывному росту производства оружия и боеприпасов.

Один из наиболее значительных вкладов в это направление внёс и уже начал расширять производство немецкий производитель оружия "Rheinmetall", который на прошлой неделе открыл крупнейший новый завод по производству боеприпасов в Европе.

AFP пишет, что стремительное развитие производства оружия и повышение боевой готовности в Европе началось именно после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Этому в определённой степени способствовало и обращение президента США Дональда Трампа к Европе с призывом взять на себя большую ответственность за собственную оборону, а к членам НАТО - увеличить расходы на оборону.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, присутствовавший на церемонии открытия нового завода "Rheinmetall" в прошлую среду, сообщил, что производство артиллерийских снарядов в Европе сейчас в шесть раз превышает показатель двухлетней давности.

"Это абсолютно необходимо для нашей безопасности, для продолжения поддержки Украины в её нынешней борьбе и для сдерживания любой агрессии в будущем. Китай и Россия производят оружие и тяжёлую военную технику в невероятных масштабах и тайно, бросая нам вызов, но Европа и Соединённые Штаты совместно встали на путь трансформации в оборонной промышленности", - заявил генеральный секретарь НАТО.

Он также добавил, что теперь Европе необходимо приложить аналогичные усилия для увеличения производства более сложной продукции, такой как танки и системы ПВО. Новый завод "Rheinmetall" расположен в Унтерлюссе, в федеральной земле Нижняя Саксония на севере Германии. Его площадь составляет около 30 000 квадратных метров, что соответствует размеру пяти футбольных полей. Ожидается, что первоначальная мощность производства составит около 25 тысяч артиллерийских снарядов в год, а к 2027 году она увеличится до 350 тысяч.

Читайте нас также:
#вооружение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 177
Профессиональные и надежные миротворцы. Иконка видео
Индонезия готова ввести войска в Украину и Палестину 1 298
Иконка видео
В результате стрельбы в церкви в США погибли четыре человека 237
facebook.com/partidulpas
Победа над РФ: как в Молдове прошли исторические выборы 6 497

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 24
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 22
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 29
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 18
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 53
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Бизнес
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам 60
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 24
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 22
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 29

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео