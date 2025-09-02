На западе Судана, в регионе Дарфур, в результате оползня погибли более 1000 человек, сообщила в понедельник повстанческая группировка, контролирующая этот район, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Катастрофа произошла в воскресенье после нескольких дней проливных дождей. Оползень разрушил деревню Тарасина в горах Марра.

«По предварительной информации, погибли все жители деревни, численность которых превышала 1000 человек, и выжил только один», — заявила группировка «Движение/армия освобождения Судана».

«Массивный и разрушительный» оползень сравнял деревню с землёй и «полностью уничтожил» часть региона, известного выращиванием цитрусовых.

Группировка призвала ООН и другие гуманитарные организации помочь в поиске погибших.

Кровопролитная гражданская война в Судане, которая длится уже третий год, создала одну из крупнейших гуманитарных кризисов в мире. В некоторых районах Дарфура объявлен голод.

Боевые действия в Дарфуре усилились после того, как армия в марте установила контроль над столицей страны Хартумом.