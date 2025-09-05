Baltijas balss logotype
Еврокомиссия поддержала заявление Путина об Украине и ЕС

В мире
Дата публикации: 05.09.2025
BB.LV
Еврокомиссия поддержала заявление Путина об Украине и ЕС
ФОТО: Global Look Press

Euractiv: Еврокомиссия приветствует заявление Путина о членстве Украины в ЕС.

Еврокомиссия (ЕК) приветствует заявление президента России Владимира Путина о членстве Украины в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявила представитель ЕК Паула Пиньо, ее слова передает Euractiv.

«Очень приятно, что президент Путин видит место Украины в Европейском союзе», — сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не возражала против членства Киева в Евросоюзе, но вступление Украины в НАТО Россию совершенно не устраивает. По словам главы государства, членство Киева в альянсе представляет собой попытку решить вопрос украинской безопасности без учета российских интересов.

#европа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
1
2
2
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • A
    Aleks
    6-го сентября

    Вот и ж..ды нарисовалась.Прав был Ходос:Бей жи.ов-спасай евреев.А сейчас,похоже,бьют евреев 😂

    0
    5
  • A
    Aleks
    6-го сентября

    Путин-это собиратель земель русских И кто то ещё в это верит?!😀

    3
    8
  • A
    Aleks
    6-го сентября

    СВО-это демилитаризация и денафикация всей Украины и уничтожение нацизма там же.В.В.Путин. Теперь,оказывается Путин не прочь отдать Украину Западу . Так отдал бы сразу-зачем было убивать друг друга?!👽 ,,Мы будем играть на двух сторонах шахматной доски,,З.Бжезинский. И Путин такая же марионетка и первостатейный враг России и славянских народов.

    2
    13
  • ТТ
    Тим Тим
    Aleks
    6-го сентября

    Слушай,тебе не пора домой-родину защищать или "воевать"с помощью комментов грея ж...пу в спокойной Латвии как-то получше будет?!

    14
    0
Читать все комментарии

