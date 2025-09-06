Германия создаст механизм регулярных депортаций в Афганистан

Министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт (Alexander Dobrindt) намерен сделать более регулярными депортации в Афганистан выходцев из этой страны, которым отказано в убежище в Германии. "Федеральное правительство интенсивно работает над созданием постоянного механизма депортации", - заявила агентству dpa в субботу, 6 сентября, представительница МВД ФРГ.

По ее словам, в рамках этого процесса изучаются "все варианты с юридической и оперативной точки зрения". При этом пока неясно, будет ли в депортациях участвовать Катар, как это было в случае депортационного рейса в июле, указали далее в ведомстве.

С момента захвата власти талибами ФРГ отправила два депортационных рейса

После прихода к власти в Афганистане радикального исламистского движения "Талибан" летом 2021 года Германия приостановила высылку афганских граждан. Они были возобновлены лишь год назад - в августе 2024 года, когда из ФРГ в Кабул были доставлены 28 афганских граждан, признанных судебными органами виновными в совершении уголовных преступлений. Перед вылетом каждый из них получил 1000 евро.

Представитель "Талибана" тогда заявил, что депортированных из Германии преступников отпустили на свободу после того, как их семьи дали письменные заверения в том, что они не совершат никаких уголовных преступлений. Занимавшая в тот момент пост министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) пообещала продолжить практику депортаций, но до конца полномочий прежнего коалиционного правительства из Германии в Афганистан больше не вылетел ни один депортационный рейс.

Следующий депортационный полет в Афганистан с момента прихода к власти талибов был совершен из ФРГ в середине июля. На борту самолета находился 81 гражданин Афганистана. По словам Добриндта, эти люди "были осуждены за уголовные преступления" и "подлежат обязательной депортации". Среди высланных мужчин - признанные виновными в убийствах, сексуальных преступлениях и незаконном обороте наркотиков.

Афганцы - самая крупная группа просителей убежища в ФРГ

В подготовке рейса в Кабул участвовали "стратегические партнеры" Германии, добавил Добриндт, назвав одним из них Катар. При этом немецкий министр не исключил, что в будущем Германия будет вести переговоры с "Талибаном" напрямую, а не через посредника Катара.

В настоящее время из Афганистана в Германию прибывает больше всего просителей убежища. Вместе с тем практически никто из проживающих в ФРГ афганцев не возвращается добровольно в свою страну. За первые 8 месяцев текущего года предложениями федерального правительства о содействии в возвращении на родину воспользовались лишь 33 человека из Афганистана, указывает dpa со ссылкой на данные МВД. Еще 5 человек вернулись в Афганистан при поддержке земельных правительств.