Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США поставят Украине первую партию способных бить вглубь России ракет ERAM 2 630

В мире
Дата публикации: 06.09.2025
BB.LV
США поставят Украине первую партию способных бить вглубь России ракет ERAM
ФОТО: Global Look Press

Aviation Week: США поставят Украине первую партию из 10 ракет ERAM. Всего таких ракет планируется поставить три тысячи.

США поставят Украине первую партию из 10 управляемых ракет повышенной дальности ERAM (Extended Range Attack Munition). Об этом сообщает издание Aviation Week.

Утверждается, что поставка состоится до конца октября 2026 года. Данные ракеты будут совместимы как с западными истребителями F-16, так и с МиГ-29.

Журнал подчеркивает, что в конце августа представители американского правительства одобрили продажу Киеву до 3,55 тысячи подобных ракет, однако в первой партии их будет всего 10.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер упомянул о планах продажи Киеву более трех тысяч ракет ERAM. «Мы предоставляем некоторые средства, позволяющие наносить удары глубже [по территории России]. И, скорее всего, украинцы их применят», — сказал он.

Читайте нас также:
#война на украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
2
0
6

Оставить комментарий

(2)
  • З
    Злой
    6-го сентября

    Непонятно, почему запад просто напрямую не объявит войну России, зачем трусить?

    1
    1
  • 010725
    010725
    6-го сентября

    ари условии:

    1. не "поставят', а "продадут" если у Украины будут деньги.
    2. в конце 2026-го, если сделают.
    3. в конце 2926-го, если будет Украина.
    17
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 172
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 336
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist
Россия годами нарушала воздушное пространство стран НАТО - Economist 181
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран»
Зеленский: «Россияне используют танкеры для запуска дронов против европейских стран» 2 199

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 3
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 23
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 22
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Люблю!
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины 25
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
В мире
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов 47
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 43
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
В мире
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ 3
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро
ЧП и криминал
В Даугавпилсе телефонные мошенники выудили у старика 91 000 евро 23
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Люблю!
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает 22

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео