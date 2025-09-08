Baltijas balss logotype
В России возвели копию снесенного рижского Памятника Освободителям 2 687

В мире
Дата публикации: 08.09.2025
Neatkarīgā
В России возвели копию снесенного рижского Памятника Освободителям

В начале сентября в Калининграде состоялась торжественная церемония открытия парка «Спасенная Европа». Он посвящен памятникам Советской армии, которые в последние годы были демонтированы в разных странах Европы, пишет портал NRA.

В рамках первого этапа благоустройства в парке были установлены семь миниатюрных памятников, в том числе памятник советским воинам в Пардаугаве, который был демонтирован в 2022 году.

Также можно увидеть копии памятников маршалу Советского Союза Ивану Конёву (снесен в Праге в 2020 году), копию памятника советско-польскому братству по оружию (снесен в Варшаве в 2011 году), копия памятника генералу Николаю Ватутину (в Киеве в 2023 году), а также другие памятники, снесенные в Клайпеде, Тарту и Софии.

В будущем планируется установить еще около 30 объектов.

#латвия-россия #память
Оставить комментарий

(2)
  • OT
    Ol Ti
    8-го сентября

    Отличная новость!

    41
    3
  • З
    Злой
    Ol Ti
    8-го сентября

    Неплохо, надо будет съездить, посмотреть.

    3
    0

