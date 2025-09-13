Baltijas balss logotype
«Это война Байдена и Зеленского»: Трамп написал письмо народам Латвии и других стран НАТО

В мире
Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
«Это война Байдена и Зеленского»: Трамп написал письмо народам Латвии и других стран НАТО

Сегодня президент США Дональд Трамп обратился с письмом к народам мира и, в частности, населению стран НАТО, в которое входит и Латвия.

Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, если 1) все страны НАТО сделают то же самое и 2) они перестанут покупать нефть у РФ. Не забыл Трамп и про Китай.

Приводим его письмо-обращение полностью (заглавные буквы в тексте – как в оригинальном письме Трампа):

"ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТА Д. ТРАМПА КО ВСЕМ НАРОДАМ СТРАН НАТО И МИРУ. Я готов к большим санкциям против России если остальные страны НАТО согласятся сделать то же самое и когда все страны НАТО ПРЕКРАТЯТ ЗАКУПАТЬ НЕФТЬ ИЗ РОССИИ.

Как вы знаете, вовлеченность НАТО в ПОБЕДУ гораздо меньше 100%, и покупка нефти из России некоторыми из членов шокирует! Это сильно ослабляет вашу переговорную позицию с Россией. В любом случае, я готов "начать" когда будете готовы вы. Просто скажите когда?

Я верю что эти меры, плюс то что НАТО как группа поставит 50% или 100% ТАРИФЫ НА ТОРГОВЛЮ С КИТАЕМ которые будут отозваны после прекращения войны России и Украины, очень сильно помогут ЗАКОНЧИТЬ эту ГЛУПУЮ и БЕССМЫСЛЕННУЮ ВОЙНУ. Китай имеет сильный контроль и даже хватку над Россией, и эти сильные тарифы смогут ослабить такую хватку.

Это не ВОЙНА ТРАМПА (и она никогда бы не началась будь я президентом), это ВОЙНА Байдена и Зеленского. Я здесь единственный кто помогает остановить её и спасти тысячи жизней русских и украинцев (7 118 жизней потеряно только на прошлой неделе, БЕЗУМИЕ!). Если НАТО сделает как я скажу, эта ВОЙНА закончится быстро и все эти жизни будут спасены! Если нет, вы просто тратите мое время, а так же время, энергию и деньги Соединенных Штатов", - написал Трамп.

Напомним, ранее СМИ писали, что европейцы отказываются вводить пошлины, к которым их призывает Трамп.

По одной из версий, Трамп специально выдвигает такие требования, чтоб европейцы от них отказались и это бы сняло вопросы почему США подобные пошлины не вводит.

По другой версии, Трамп действительно хочет вытеснить с мирового рынка российские энергоносители, для чего и оказывает давление на Европу, Индию и Китай.

photo_2025-09-13_14-33-40.jpg

Оставить комментарий

(8)
  • МЯ
    Микелис Янсонс
    14-го сентября

    На этого оранжевого дирижабля можно влиять через бабу его. Это он четко понимает.

    7
    7
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    13-го сентября

    Я слышал, как зимой один мужик говорил другому: - «Одень шапку на х*й, а то уши замёрзнут».

    64
    4
  • A
    Anim
    13-го сентября

    Торгаш-неудачник...

    Америка ещё долго будет расхлёбывать то, что уже наворотил этот рыжий. Проблемы на рынке долга уже в полный рост, безработица растёт, инфляция и не думает снижаться - получат пиндосы стагфляцию на несколько десятилетий как минимум. Со всеми вытекающими.

    43
    10
  • С
    Сарказм
    13-го сентября

    И что симптоматично, в числе прочих не удосужился назвать собственно агрессора, который эту войну и развязал. Тухлый базар, Донни.

    26
    17
  • пк
    полосатый конь
    13-го сентября

    Главное - чтобы дедушка завтра не забыл, что он говорил вчера. А то опять некрасиво получится.

    39
    7
  • С
    Сарказм
    13-го сентября

    ВОт клоун, так нефть на сегодняшний день покупают Венгрия и Словакия, вожди которых пускают восторженные слюни при одном твоем виде, правда, еще больше они влюблены в РФ (которая позволяет им поднимать нехилые бабки на фарцовке нефтью) и Китай. Так может ты сам с ними поговоришь и расскажешь как нехорошо нефть у агрессора покупать?

    7
    32
  • A
    Aleks
    13-го сентября

    Как хитро завернул,заведомо зная,что многие страны ЕС и НАТО не перестанут покупать нефть и газ у России.😂 Писец котенку-ЕС,оккупированного соросистами -психопатами и врагами жителям стран ЕС,где такие же сидят у власти во многих странах,а в Латвии-к гадалке не ходи.С 1991 года одни соросята и предатели за долю не малую.👽🔯

    56
    6
  • SK
    Soglasen Klassnij
    13-го сентября

    До свидания, Евросоюз!

    67
    3
Читать все комментарии

Видео