«Это война Байдена и Зеленского»: Трамп написал письмо народам Латвии и других стран НАТО

Сегодня президент США Дональд Трамп обратился с письмом к народам мира и, в частности, населению стран НАТО, в которое входит и Латвия.

Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, если 1) все страны НАТО сделают то же самое и 2) они перестанут покупать нефть у РФ. Не забыл Трамп и про Китай.

Приводим его письмо-обращение полностью (заглавные буквы в тексте – как в оригинальном письме Трампа):

"ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТА Д. ТРАМПА КО ВСЕМ НАРОДАМ СТРАН НАТО И МИРУ. Я готов к большим санкциям против России если остальные страны НАТО согласятся сделать то же самое и когда все страны НАТО ПРЕКРАТЯТ ЗАКУПАТЬ НЕФТЬ ИЗ РОССИИ.

Как вы знаете, вовлеченность НАТО в ПОБЕДУ гораздо меньше 100%, и покупка нефти из России некоторыми из членов шокирует! Это сильно ослабляет вашу переговорную позицию с Россией. В любом случае, я готов "начать" когда будете готовы вы. Просто скажите когда?

Я верю что эти меры, плюс то что НАТО как группа поставит 50% или 100% ТАРИФЫ НА ТОРГОВЛЮ С КИТАЕМ которые будут отозваны после прекращения войны России и Украины, очень сильно помогут ЗАКОНЧИТЬ эту ГЛУПУЮ и БЕССМЫСЛЕННУЮ ВОЙНУ. Китай имеет сильный контроль и даже хватку над Россией, и эти сильные тарифы смогут ослабить такую хватку.

Это не ВОЙНА ТРАМПА (и она никогда бы не началась будь я президентом), это ВОЙНА Байдена и Зеленского. Я здесь единственный кто помогает остановить её и спасти тысячи жизней русских и украинцев (7 118 жизней потеряно только на прошлой неделе, БЕЗУМИЕ!). Если НАТО сделает как я скажу, эта ВОЙНА закончится быстро и все эти жизни будут спасены! Если нет, вы просто тратите мое время, а так же время, энергию и деньги Соединенных Штатов", - написал Трамп.

Напомним, ранее СМИ писали, что европейцы отказываются вводить пошлины, к которым их призывает Трамп.

По одной из версий, Трамп специально выдвигает такие требования, чтоб европейцы от них отказались и это бы сняло вопросы почему США подобные пошлины не вводит.

По другой версии, Трамп действительно хочет вытеснить с мирового рынка российские энергоносители, для чего и оказывает давление на Европу, Индию и Китай.