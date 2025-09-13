Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Генсек НАТО оценил разницу в подлетном времени ракет России для Лондона и Таллина 2 550

В мире
Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
Генсек НАТО оценил разницу в подлетном времени ракет России для Лондона и Таллина
ФОТО: Global Look Press

Генсек НАТО Рютте предупредил об угрозе российских ракет для европейских столиц.

Концепция мышления в духе «восточного фланга» не должна означать, что Мадрид или Лондон находится в большей безопасности, чем Таллин, поскольку российские ракеты могут долететь до европейских столиц с разницей в минуты, предупредил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. С такой оценкой подлетного времени российских ракет руководитель НАТО выступил на конференции по поводу запуска операции Eastern Sentry («Восточный часовой»).

«Потому что эти новейшие российские ракеты, когда их запустят, они летят со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и доберутся до Мадрида или Лондона всего на пять или десять минут позже, чем до Таллина или Вильнюса», — заявил Рютте.

Ранее генсек НАТО сообщил, что альянс в ответ на инцидент с дронами в Польше начнет операцию Eastern Sentry, целью которой является усиление обороны восточного фланга НАТО.

Читайте нас также:
#нато
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • пк
    полосатый конь
    13-го сентября

    Жил человек. И хорошо так жил ! Слова умные говорил. А потом какая-то сволочь подарила ему китайский калькулятор...

    2
    1
  • Е
    Ехидный
    13-го сентября

    красава - чтобы расчитать разницу в подлетном времени всего пол-года потратил !!!

    10
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 3 104
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 4 165
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 210
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 393

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 8
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 25
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 52
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 37
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 64
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 69
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 8
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 25
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 52

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео