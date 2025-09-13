Генсек НАТО оценил разницу в подлетном времени ракет России для Лондона и Таллина

Концепция мышления в духе «восточного фланга» не должна означать, что Мадрид или Лондон находится в большей безопасности, чем Таллин, поскольку российские ракеты могут долететь до европейских столиц с разницей в минуты, предупредил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. С такой оценкой подлетного времени российских ракет руководитель НАТО выступил на конференции по поводу запуска операции Eastern Sentry («Восточный часовой»).

«Потому что эти новейшие российские ракеты, когда их запустят, они летят со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и доберутся до Мадрида или Лондона всего на пять или десять минут позже, чем до Таллина или Вильнюса», — заявил Рютте.

Ранее генсек НАТО сообщил, что альянс в ответ на инцидент с дронами в Польше начнет операцию Eastern Sentry, целью которой является усиление обороны восточного фланга НАТО.