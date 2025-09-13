Baltijas balss logotype
Каллас призвала защищать ЕС с помощью кнута 8 1450

В мире
Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
Каллас призвала защищать ЕС с помощью кнута
ФОТО: Global Look Press

Каллас: ЕС может защищать свои интересы при помощи кнута и пряника.

Европейский союз (ЕС) может защищать свои интересы на мировой арене с помощью кнута и пряника. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее слова приводит RND.

«Я вижу, как меняется мировой порядок, и меня это действительно беспокоит. Вспомните недавний саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) — Китай, Россия, КНДР и Белоруссия. Эти страны хотят вернуться к порядку, в котором власть и сила определяют, кто главный», — рассказала в интервью евродипломат.

По словам Каллас, если Евросоюз будет действовать сплоченно и быстро, то сообщество как «достойный доверия геополитический игрок сможет отстаивать свои интересы при помощи кнута и пряника».

#европа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(8)
  • Мп
    Мимо проходил
    13-го сентября

    Избави нас, Господи, от идиоток в европравительстве, а остальное как-то сложится...

    62
    2
  • ЯО
    Яшка Одесский
    13-го сентября

    Кто бы этой недалёкой дуре кнутом бы надавал...

    73
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Яшка Одесский
    13-го сентября

    А смысл? Дурную бабу ничто не заменит!

    28
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Яшка Одесский
    13-го сентября

    ...не изменит!

    14
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го сентября

    Т.е. по словам этой слабенькой на ум женщины, страны ШОС -- это власть и сила. А тогда страны ЕС -- "отбросы Мира"? Так у нее получается. Соседи эстонцы! Я вам сочувствую.

    38
    2
  • ФФ
    Фдуч Фдучев
    13-го сентября

    “Китай, Россия, КНДР и Белоруссия. Эти страны хотят вернуться к порядку, в котором власть и сила определяют, кто главный», — рассказала в интервью евродипломат”. Я ненавижу не столько за их действия и их наглость и глупость, а за их враньё. Ведь именно их (то есть наши) страны горой стоят за порядок, в котором «власть и сила определяют кто главный», а эта подобие человека с отрицательным ай-кью беспардонно вешает нам на уши лапшу.

    47
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Фдуч Фдучев
    13-го сентября

    Извините, а Вы реально считаете что у ЕС есть и власть, и сила? А на чем реальном основано данное мнение?

    35
    2
  • Е
    Ехидный
    13-го сентября

    я конечно подозревал , но теперь ее БДСМ сущность вылезла наружу !!!!

    39
    2
Читать все комментарии

Видео