«Прячущие животы» россиянки наводнили Аргентину 1 711

В мире
Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
«Прячущие животы» россиянки наводнили Аргентину
ФОТО: Unsplash

Рожающие в Аргентине россиянки не смогут сразу получить гражданство страны.

Аргентина из-за беременных россиянок, которые просят гражданство страны, пересмотрела свою миграционную политику. Об этом посол государства в России Энрике Игнасио Феррер Виейра рассказал СМИ.

Дипломат заметил, что отмена виз с РФ была сделана с целью культурного и туристического обмена. «Однако это было сделано не для того, чтобы в Аргентину приезжали россиянки, которые прячут животы на границе», — сказал посол.

В интервью изданию дипломат подтвердил, что теперь нельзя подавать документы на гражданство сразу после рождения ребенка. Вместо этого претенденту на гражданство Аргентины придется доказать наличие постоянного места жительства в течение последних двух лет и факт непрерывного пребывания в стране в этом же периоде.

#россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • A
    Aleks
    13-го сентября

    Чего это из путинской благополучной России так валят россияне?! Да потому что там теже черти,только в профиль. В 1929 г Сталин выслал всю нацистскую шелупонь из страны,допустив ошибку-не тронул членов их семей,за это и поплатился,и ,,удружил ,,следующим поколениям. Только от мала до велика нахрен из всех стран или ,наоборот,всех в Магадан в резервацию .👽

    2
    5

