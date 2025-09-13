«Прячущие животы» россиянки наводнили Аргентину

Аргентина из-за беременных россиянок, которые просят гражданство страны, пересмотрела свою миграционную политику. Об этом посол государства в России Энрике Игнасио Феррер Виейра рассказал СМИ.

Дипломат заметил, что отмена виз с РФ была сделана с целью культурного и туристического обмена. «Однако это было сделано не для того, чтобы в Аргентину приезжали россиянки, которые прячут животы на границе», — сказал посол.

В интервью изданию дипломат подтвердил, что теперь нельзя подавать документы на гражданство сразу после рождения ребенка. Вместо этого претенденту на гражданство Аргентины придется доказать наличие постоянного места жительства в течение последних двух лет и факт непрерывного пребывания в стране в этом же периоде.