Россия на маневрах у границ НАТО испытала ракету «Циркон». Латвия внимательно следит

Москва заявила об успешном пуске гиперзвуковой ракеты "Циркон" по цели в Баренцевом море. Испытание прошло в рамках масштабных маневров "Запад-2025", которые Россия и Беларусь проводят на фоне напряженности с НАТО.

Россия в воскресенье, 14 сентября, сообщила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты "Циркон" в ходе военных учений "Запад-2025". По данным министерства обороны РФ, ракета была выпущена по цели в Баренцевом море и поразила ее прямым попаданием.

Учения "Запад-2025" начались 12 сентября и проходят на территории России и Беларуси, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. В них задействованы штабы и войска обеих стран. В Москве утверждают, что эти маневры направлены на отработку обороны Союзного государства и "восстановление территориальной целостности".

Польша и ее союзники по НАТО находятся в состоянии повышенной готовности после того, как 10 сентября польские военные сообщили о нарушении воздушного пространства страны российскими беспилотниками. При поддержке союзников Польша сбила несколько объектов. Москва отрицает причастность к инциденту.

Реакция Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал учения "Запад-2025" "очень агрессивными". Беларусь непосредственно граничит с Литвой и Латвией - государствами НАТО, которые тоже внимательно следят за маневрами.

По данным российской стороны, учения завершатся 16 сентября. Кремль утверждает, что они не направлены против какого-либо конкретного государства.

Учения "Запад"

Совместные российско-белорусские учения "Запад" проводятся раз в четыре года и традиционно рассматриваются странами НАТО как демонстрацию силы. В 2017 году маневры у границ Польши и Литвы вызвали тревогу в альянсе из-за масштабной переброски войск. В 2021 году в учениях участвовали более 200 тысяч военнослужащих.

Эксперты отмечают, что в условиях российского вооруженного вторжения в Украину маневры "Запад-2025" приобретают особую актуальность. По мнению аналитиков, они служат сигналом не только для НАТО, но и для внутренней аудитории в России и Беларуси.