Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Россия на маневрах у границ НАТО испытала ракету «Циркон». Латвия внимательно следит 2 355

В мире
Дата публикации: 14.09.2025
Deutsche Welle
Россия на маневрах у границ НАТО испытала ракету «Циркон». Латвия внимательно следит

Москва заявила об успешном пуске гиперзвуковой ракеты "Циркон" по цели в Баренцевом море. Испытание прошло в рамках масштабных маневров "Запад-2025", которые Россия и Беларусь проводят на фоне напряженности с НАТО.

Россия в воскресенье, 14 сентября, сообщила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты "Циркон" в ходе военных учений "Запад-2025". По данным министерства обороны РФ, ракета была выпущена по цели в Баренцевом море и поразила ее прямым попаданием.

Учения "Запад-2025" начались 12 сентября и проходят на территории России и Беларуси, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. В них задействованы штабы и войска обеих стран. В Москве утверждают, что эти маневры направлены на отработку обороны Союзного государства и "восстановление территориальной целостности".

Польша и ее союзники по НАТО находятся в состоянии повышенной готовности после того, как 10 сентября польские военные сообщили о нарушении воздушного пространства страны российскими беспилотниками. При поддержке союзников Польша сбила несколько объектов. Москва отрицает причастность к инциденту.

Реакция Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал учения "Запад-2025" "очень агрессивными". Беларусь непосредственно граничит с Литвой и Латвией - государствами НАТО, которые тоже внимательно следят за маневрами.

По данным российской стороны, учения завершатся 16 сентября. Кремль утверждает, что они не направлены против какого-либо конкретного государства.

Учения "Запад"

Совместные российско-белорусские учения "Запад" проводятся раз в четыре года и традиционно рассматриваются странами НАТО как демонстрацию силы. В 2017 году маневры у границ Польши и Литвы вызвали тревогу в альянсе из-за масштабной переброски войск. В 2021 году в учениях участвовали более 200 тысяч военнослужащих.

Эксперты отмечают, что в условиях российского вооруженного вторжения в Украину маневры "Запад-2025" приобретают особую актуальность. По мнению аналитиков, они служат сигналом не только для НАТО, но и для внутренней аудитории в России и Беларуси.

Читайте нас также:
#учения #россия-евросоюз
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го сентября

    Ну да, летит красиво! А так, какой смысл в этом слежениии? Перехватывать все равно нечем. Когда прилетит в Адажи, точно видно будет.

    1
    0
  • Ч
    Чангл
    14-го сентября

    Следит из бинокля? Или на вышке стоят?

    14
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
Неожиданно: страна ЕС заблокировала 12 украинских СМИ
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
ЕС решил начать массовую высылку российских дипломатов
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 3 104
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 4 168
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 211
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ
Украинский эксперт раскрыл, какая из стран Балтии станет плацдармом наземной операции РФ 1 394

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 0
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 12
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 26
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
2
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 2 62
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 38
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 66
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 0
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 12
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 26

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео