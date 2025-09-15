Baltijas balss logotype
Это лучшие санкции? Зеленский прокомментировал удары по российским НПЗ

В мире
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Это лучшие санкции? Зеленский прокомментировал удары по российским НПЗ
ФОТО: Global Look Press

Зеленский назвал удары по НПЗ наиболее эффективными санкциями против России.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удары по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) наиболее эффективными санкциями против России. Об этом он заявил во время вечернего обращения, опубликованного в его Telegram-канале.

«Наиболее эффективные санкции — наиболее действующие санкции — это огонь на российских нефтяных заводах, на их терминалах, нефтебазах», — заявил Зеленский.

Ранее в аэропорту Уфы ввели ограничения в связи с ударом беспилотника Вооруженных сил Украины по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). На заводе «Новойл» в Башкирии после атаки дрона прогремел взрыв.

#война на украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
2
0
1

