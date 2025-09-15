Baltijas balss logotype
Россия терпит поражение на Украине - спецпосланник США Келлог

В мире
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Россия терпит поражение на Украине - спецпосланник США Келлог
ФОТО: Youtube

Спецпосланник Трампа Келлог заявил, что Россия терпит поражение на Украине.

Если бы Россия побеждала в конфликте на Украине, то российские войска были бы уже в Киеве и Одессе, а украинское правительство сменилось. Об этом заявил спецпосланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог в ходе выступления на YouTube-канале фонда украинского олигарха Виктора Пинчука.

По мнению американского представителя, российская сторона якобы терпит поражение в украинском конфликте. «Россия фактически проигрывает эту войну... Потери колоссальные, они отправляют на фронт танки из музеев», — рассказал Келлог в ходе дискуссии, отметив медленный темп продвижения российских военных в ходе боевых действий.

Ранее Келлог заявил, что Россия идет на эскалацию конфликта на Украине. Так он прокомментировал недавние удары российских войск по территории республики.

По данным украинских властей, Вооруженные силы России в ночь на 7 сентября выпустили по территории республики рекордное количество дронов и ракет — более 800. В результате этой атаки пострадало здание кабмина в Киеве — там начался пожар, площадь которого составила более 1000 квадратных метров.

#война на украине
(3)
  • Мп
    Мимо проходил
    15-го сентября

    Чур меня - Усрулой фон дер Ляйен запахло! Та тоже кричала, что русские чипы из кофемолок выколупывают, чтобы ракеты снаряжать... В общем, что Ляйен, что Келлог - достойные кандидаты на премию Форрестола с правом вне очереди выйти в окно с криком "Русские идут!"...

    26
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    15-го сентября

    Угу. А хохлы отступая побеждают....

    35
    2
  • ТК
    Тото Кутунио
    Волченька Просто Волченька!
    15-го сентября

    Это такая стратегия. Всё верят.

    14
    2
