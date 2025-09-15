Долгожительницу посетили официальные лица.
Факт рождения госпожи Умаровой был признан беспристрастным судом.
Жительница Ферганской области Узбекистана Хувайдо Умарова официально признана самым пожилым человеком на Земле. Долгожительнице исполнилось 130 лет. Об этом сообщили министерства юстиции страны.
В ведомстве рассказали, что документов, которые подтвердили бы дату рождения женщины, не сохранилось. В результате для подтверждения возраста Умаровой специалистам Бувайдинского районного отдела юстиции пришлось подавать иск в суд.
«На выездном судебном заседании Кокандского межрайонного суда по гражданским делам в МФЦ «Каракум» Бувайдинского района был установлен факт рождения Хувайдо 1 января 1895 года в Бувайдинском районе», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Теперь Умарова официально является самым пожилым человеком в мире, добавили в пресс-службе.
До сих пор в международных реестрах самым пожилым человеком считалась британка Этель Катерхэм. Она проживает в доме престарелых в графстве Суррей; в августе 2025 года она отметила свое 116-летие.
Самой старой из когда-либо документально подтвержденных людей является француженка Жанна Кальман (1875–1997), прожившая 122 года и 164 дня. Среди ныне живущих старейшими людьми являются Этель Кейтерем (116 лет и 22 дня на 12 сентября 2025 года) и другие долгожители.
