Жительница Ферганской области Узбекистана Хувайдо Умарова официально признана самым пожилым человеком на Земле. Долгожительнице исполнилось 130 лет. Об этом сообщили министерства юстиции страны.

В ведомстве рассказали, что документов, которые подтвердили бы дату рождения женщины, не сохранилось. В результате для подтверждения возраста Умаровой специалистам Бувайдинского районного отдела юстиции пришлось подавать иск в суд.

«На выездном судебном заседании Кокандского межрайонного суда по гражданским делам в МФЦ «Каракум» Бувайдинского района был установлен факт рождения Хувайдо 1 января 1895 года в Бувайдинском районе», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Теперь Умарова официально является самым пожилым человеком в мире, добавили в пресс-службе.

До сих пор в международных реестрах самым пожилым человеком считалась британка Этель Катерхэм. Она проживает в доме престарелых в графстве Суррей; в августе 2025 года она отметила свое 116-летие.

Самой старой из когда-либо документально подтвержденных людей является француженка Жанна Кальман (1875–1997), прожившая 122 года и 164 дня. Среди ныне живущих старейшими людьми являются Этель Кейтерем (116 лет и 22 дня на 12 сентября 2025 года) и другие долгожители.