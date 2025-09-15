В США захотели вписать санкции против России в новый законопроект

Politico: Линдси Грэм хочет вписать санкции против РФ в финансовый законопроект.
Американский сенатор Линдси Грэм и конгрессмен Брайан Фицпатрик намерены связать новые санкции против России с законопроектом о финансировании правительства США. Об этом сообщил портал Politico со ссылкой на Грэма.
Известно, что за инициативу выступают республиканцы в Палате представителей и Сенате. В публикации подчеркивается, что идея вписать антироссийские санкции в финансовый законопроект помогла бы избежать гнева президента США Дональда Трампа и надавить на демократов.
Ожидается, что законопроект представят на следующей неделе. Грэм и Фицпатрик предложат поддержать инициативу и демократам, и республиканцам.
Ранее Трамп заявил, что США введут «серьезные санкции» против РФ. «Я готов ввести санкции, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России», — уверяет политик.
