В США захотели вписать санкции против России в новый законопроект

Американский сенатор Линдси Грэм и конгрессмен Брайан Фицпатрик намерены связать новые санкции против России с законопроектом о финансировании правительства США. Об этом сообщил портал Politico со ссылкой на Грэма.

Известно, что за инициативу выступают республиканцы в Палате представителей и Сенате. В публикации подчеркивается, что идея вписать антироссийские санкции в финансовый законопроект помогла бы избежать гнева президента США Дональда Трампа и надавить на демократов.

Ожидается, что законопроект представят на следующей неделе. Грэм и Фицпатрик предложат поддержать инициативу и демократам, и республиканцам.

Ранее Трамп заявил, что США введут «серьезные санкции» против РФ. «Я готов ввести санкции, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России», — уверяет политик.