Зеленский заявил о необходимости встречи с Путиным

Киеву необходима встреча украинского лидера Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на то, что стороны могут испытывать друг к другу взаимную неприязнь. Об этом заявил глава украинского государства, передает американское издание The Hill.

«Иногда нам это нужно. Даже если мы не любим лиц [друг друга]», — приводятся в публикации слова украинского лидера.

Ранее Зеленский отклонил приглашение Путина провести переговоры о мирном урегулировании конфликта в Москве. «Я не могу ехать в Москву, когда моя страна каждый день подвергается ракетным обстрелам», — заявил он.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский настолько ненавидят друг друга, что это мешает им общаться. В связи с этим он допустил, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине ему придется вести самому.