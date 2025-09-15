Baltijas balss logotype
Зеленский заявил о необходимости встречи с Путиным 3 1333

В мире
Дата публикации: 15.09.2025
BB.LV
Зеленский заявил о необходимости встречи с Путиным
ФОТО: Global Look Press

Зеленский: встреча с Путиным необходима, несмотря на взаимную неприязнь.

Киеву необходима встреча украинского лидера Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на то, что стороны могут испытывать друг к другу взаимную неприязнь. Об этом заявил глава украинского государства, передает американское издание The Hill.

«Иногда нам это нужно. Даже если мы не любим лиц [друг друга]», — приводятся в публикации слова украинского лидера.

Ранее Зеленский отклонил приглашение Путина провести переговоры о мирном урегулировании конфликта в Москве. «Я не могу ехать в Москву, когда моя страна каждый день подвергается ракетным обстрелам», — заявил он.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский настолько ненавидят друг друга, что это мешает им общаться. В связи с этим он допустил, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине ему придется вести самому.

#война на украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • ЕА
    Евгений Агапий
    15-го сентября

    РЕДКОСТНЫЙ ДЭБИЛ

    22
    3
  • З
    Злой
    Евгений Агапий
    15-го сентября

    И даже не представляете какой!

    2
    1
  • Е
    Ехидный
    15-го сентября

    какие у него чудные приходы!!! то не встречается , то встречается - все зависит от качества "снежка" !!!

    57
    4
Видео