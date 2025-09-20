Baltijas balss logotype
66-летний Дмитрий Козак вспомнил корни и уволился из администрации Путина 0 641

В мире
Дата публикации: 20.09.2025
BB.LV
Козак проходил службу в спецназе Главного разведывательного управления Генштаба СССР.

Козак проходил службу в спецназе Главного разведывательного управления Генштаба СССР.

Ему якобы сулили должность постпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

Заместитель руководителя администрации президента (АП) Дмитрий Козак уволился по собственному желанию, сообщили два источника РБК. Оба собеседника издания добавили, что Козак не планирует оставаться в госаппарате и рассматривает предложения о переходе в бизнес.

Отставку 66-летнего чиновника также подтвердили источники политолога Аркадия Дубнова в Кремле. Он напомнил, что Козак был единственным, кто выступил против вторжения в Украину на заседании Совета безопасности 21 февраля 2022 года. По словам источников, в первые дни войны замглавы АП инициировал переговоры с Киевом, а в последующие годы, имея прямой доступ к Владимиру Путину, предлагал провести различные реформы в России, включая судебную, но все его инициативы были отклонены. «Дмитрий Козак, который, по ряду свидетельств близких к нему людей, тяготился своей причастностью к происходящему, видимо, счел необходимым покинуть государственную службу, несмотря на то, что ему якобы сулили должность постпреда президента в Северо-Западном федеральном округе», — резюмировал Дубнов.

Дмитрий Николаевич Козак (род. 7 ноября 1958, Бандурово, Кировоградская область) — российский государственный и политический деятель. Заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации с 24 января 2020 года.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации (14 октября 2008 — 15 января 2020)[4]. Министр регионального развития Российской Федерации (2007—2008). Полномочный представитель президента Российской Федерации в Южном федеральном округе (2004—2007). Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса (2000). С 2014 года под санкциями США и ЕС, а после вторжения России на Украину и других стран.

Видео