Трамп повысил сбор за визы для работников высоких технологий до 100 000 долларов

В мире
Дата публикации: 20.09.2025
BB.LV
Трамп повысил сбор за визы для работников высоких технологий до 100 000 долларов

Президент США Дональд Трамп повысил визовый сбор для работников высоких технологий до 100 000 долларов США, сообщил в пятницу представитель американской администрации, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Новый сбор за визы H-1B стал частью более широкой антимиграционной политики Трампа после его возвращения в Белый дом, однако до сих пор он не предпринимал шагов против виз, на которые долгое время полагались компании Силиконовой долины.

Представитель администрации США подтвердил, что визовый сбор будет увеличен с нынешних менее чем 1000 долларов до 100 000 долларов. Первым об этом сообщил Bloomberg News.

Администрация Трампа также предпримет шаги, чтобы не допустить, чтобы работники с визами в сфере технологий способствовали снижению зарплат родившихся в США сотрудников.

США ежегодно выдают 85 тысяч виз H-1B по лотерейной системе. Примерно три четверти получателей этих виз — граждане Индии. Крупные технологические компании зависят от индийских специалистов, которые либо переезжают в США, либо совершают регулярные поездки между двумя странами.

Предприниматели в сфере технологий, включая бывшего союзника Трампа Илона Маска, предупреждали не вводить ограничения на визы H-1B, поскольку в США недостаточно местных специалистов, чтобы покрыть потребности технологического сектора.

#сша
Видео