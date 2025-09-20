Трамп повысил сбор за визы для работников высоких технологий до 100 000 долларов

Президент США Дональд Трамп повысил визовый сбор для работников высоких технологий до 100 000 долларов США, сообщил в пятницу представитель американской администрации, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Новый сбор за визы H-1B стал частью более широкой антимиграционной политики Трампа после его возвращения в Белый дом, однако до сих пор он не предпринимал шагов против виз, на которые долгое время полагались компании Силиконовой долины.

Представитель администрации США подтвердил, что визовый сбор будет увеличен с нынешних менее чем 1000 долларов до 100 000 долларов. Первым об этом сообщил Bloomberg News.

Администрация Трампа также предпримет шаги, чтобы не допустить, чтобы работники с визами в сфере технологий способствовали снижению зарплат родившихся в США сотрудников.

США ежегодно выдают 85 тысяч виз H-1B по лотерейной системе. Примерно три четверти получателей этих виз — граждане Индии. Крупные технологические компании зависят от индийских специалистов, которые либо переезжают в США, либо совершают регулярные поездки между двумя странами.

Предприниматели в сфере технологий, включая бывшего союзника Трампа Илона Маска, предупреждали не вводить ограничения на визы H-1B, поскольку в США недостаточно местных специалистов, чтобы покрыть потребности технологического сектора.