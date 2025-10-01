Суд в Москве объявил Быкова виновным в распространении "фейков" о российской армии и в неисполнении обязанностей "иноагента".

Черемушкинский суд Москвы в среду, 1 октября, заочно приговорил писателя Дмитрия Быкова к семи годам колонии. Кроме того, ему запретили на четыре года администрировать сайты, сообщает издание "Медиазона". Тем самым суд выполнил требование гособвинения, просившего приговорить Быкова к семи годам заключения по делу о "фейках" о российской армии, а также об уклонении от обязанностей "иностранного агента". Кроме того Быкову просили назначить штраф в размере 300 тысяч рублей и запретить администрировать сайты сроком на пять лет.

Преследование Дмитрия Быкова

В конце апреля в отношении Дмитрия Быкова было возбуждено уголовное дело по двум статьям - о "публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации" и об "уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".

По версии следствия, Быков "в нарушение порядка деятельности иноагента" не передал в уполномоченный орган информацию, предоставление которой предусмотрено законодательством. Кроме того, он опубликовал на одном из видеохостингов ролик, в котором содержится "заведомо ложная информация о действиях вооруженных сил РФ против мирного населения Украины".

"Поводом для дела о так называемых "фейках" стало интервью Дмитрия Быкова YouTube-каналу "Популярная политика" в октябре 2023 года. В нем писатель обсуждал обстрел села Гроза в Харьковской области, жертвами которого стали почти 60 человек", - уточняет "Радио Свобода". В начале августа Быкова, проживающего в США, заочно арестовали на два месяца по ходатайству Следственного комитета (СК) РФ, а позже - объявили в международный розыск".

Быков покинул РФ в 2021 году

Дмитрий Быков уехал из России осенью 2021 года. Он публично осудил полномасштабное российское вторжение в Украину. В 2022-2023 годах Никулинский суд дважды - на 10 и 40 тысяч рублей - штрафовал писателя за отсутствие маркировки "иноагента" в публикациях в соцсетях. В феврале прошлого года московский суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей по административной статье об участии в деятельности "нежелательной организации".

В середине сентября 2025 года Быкова внесли в перечень "террористов и экстремистов".