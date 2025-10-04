Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В США могут появиться монеты с Трампом, но есть нюанс 0 84

В мире
Дата публикации: 04.10.2025
УНИАН
Изображение к статье: В США могут появиться монеты с Трампом, но есть нюанс

Как пишет CNN, эскизы показали на фоне подготовки к 250-летию независимости. Канал опубликовал первые эскизы памятной монеты номиналом 1 доллар с изображением Трампа. Их подлинность подтвердило Министерство финансов США, однако дизайн может нарушать закон.

По обнародованным изображениям, на аверсе монеты Трамп изображен в профиль с надписями "Liberty", "In God We Trust" и датами 1776 и 2026. На реверсе - момент, когда политик после покушения в Пенсильвании поднимает кулак, с надписью "FIGHT FIGHT FIGHT FIGHT" и фоном в виде американского флага.

Казначей США Брэндон Бич подтвердил подлинность эскизов, подчеркнув:

"Никаких фейковых новостей. Эти проекты с президентом Трампом являются настоящими".

Закон против

Впрочем, возникает правовая коллизия. Американское законодательство запрещает изображать живых президентов на монетах: портрет может появиться только через два года после смерти человека. Кроме того, специальный закон о редизайне юбилейных монет прямо запрещает использование портретов любых людей в дизайне реверса.

В Белом доме заявили, что не знают, видел ли Дональд Трамп эскизы, но уверены - он "будет в восторге". Окончательный дизайн памятной монеты еще не выбран.

Тем временем Трамп борется за Нобелевскую премию мира. Президент США уже получил номинации на Нобелевскую премию мира от Пакистана, Камбоджи, Израиля и американских республиканцев. Белый дом в своих заявлениях также настаивает, что "давно пора" наградить президента.

Сам Трамп заявил, что для США будет "большим оскорблением", если он не получит Нобелевскую премию мира за свою дипломатическую деятельность.

Читайте нас также:
#сша #дональд трамп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Орбан пригрозил ЕС судом
Изображение к статье: Орбан пригрозил ЕС судом
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda
Изображение к статье: Долетают до Москвы: США могут поставить Украине ракеты Barracuda
Изображение к статье: Несколько рейсов из закрытого аэропорта Вильнюса перенаправлены в Ригу
Несколько рейсов из закрытого аэропорта Вильнюса перенаправлены в Ригу 28
Изображение к статье: Приговор: дольше всех в Европе будут жить итальянцы, шведы и испанцы..А мы?
Приговор: дольше всех в Европе будут жить итальянцы, шведы и испанцы..А мы? 37
Изображение к статье: Мирный план Трампа. Израильская армия объявила о переходе к оборонительным операциям
Мирный план Трампа. Израильская армия объявила о переходе к оборонительным операциям 32
Изображение к статье: Силиня думает иначе: The Times объяснила, почему «стена дронов» не защитит Европу
Силиня думает иначе: The Times объяснила, почему «стена дронов» не защитит Европу 3 73

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Орбан пригрозил ЕС судом
В мире
Орбан пригрозил ЕС судом 1
Изображение к статье: Ногти после гель-лака: 5 шагов к экспресс-восстановлению
Люблю!
Ногти после гель-лака: 5 шагов к экспресс-восстановлению 1
Изображение к статье: «Первые дни не мог ни есть, ни спать»: машинист поезда - о жизни после смертельной аварии
ЧП и криминал
«Первые дни не мог ни есть, ни спать»: машинист поезда - о жизни после смертельной аварии 5
Изображение к статье: Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
В мире
Президент Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси 12
Изображение к статье: Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС
В мире
Андрей Бабиш: Украина не готова к членству в ЕС 12
Изображение к статье: Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers Иконка видео
Спорт
Хоккеная лига энтузиастов осуждает «ледовое побоище» команд Priedaines и Clappers 39
Изображение к статье: Орбан пригрозил ЕС судом
В мире
Орбан пригрозил ЕС судом 1
Изображение к статье: Ногти после гель-лака: 5 шагов к экспресс-восстановлению
Люблю!
Ногти после гель-лака: 5 шагов к экспресс-восстановлению 1
Изображение к статье: «Первые дни не мог ни есть, ни спать»: машинист поезда - о жизни после смертельной аварии
ЧП и криминал
«Первые дни не мог ни есть, ни спать»: машинист поезда - о жизни после смертельной аварии 5

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео