Прошлой ночью несколько рейсов из временно закрытого аэропорта Вильнюса были перенаправлены в Ригу, сообщается на сайте мониторинга авиаперелетов "Flightradar 24".

Согласно данным сайта, с 23:00 субботы до момента возобновления воздушного сообщения в аэропорту Вильнюса в Ригу были перенаправлены семь рейсов.

Рейс латвийской авиакомпании "airBaltic" из Цюриха в Вильнюс также был ночью перенаправлен в Ригу, а рейс из Вильнюса в Цюрих в 5:30 был отменен. Отдельные рейсы "airBaltic" в воскресенье утром из Вильнюса задержались примерно на полчаса-час.

Поздно вечером в субботу в воздушное пространство Литвы вторглись 25 метеозондов из Беларуси, которые обычно используются контрабандистами. Из-за замеченного возле аэропорта Вильнюса воздушного шара его работа была временно приостановлена.

Воздушное сообщение в аэропорту было закрыто с 22:16 до 4:50.

"Обычно такие шары запускают контрабандисты. При благоприятном направлении ветра их число может превышать несколько десятков", - сообщил представитель литовского Центра управления кризисными ситуациями Дарюс Бута.

Центр продолжает выяснять, сколько метеозондов приземлилось на территории Литвы и сколько из них переносили контрабандные грузы.